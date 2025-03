我外交部委製 澳知名節目「台灣專輯」：CPTPP有台灣加入更強大

澳洲知名節目「機場經濟學家」錄製「台灣專輯」,強調CPTPP有台灣加入會更加強大。(圖取自駐雪梨辦事處官網)

〔記者方瑋立/台北報導〕澳洲為今(2025)年「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)輪值主席國,外交部透過我國駐澳館處委請知名節目「機場經濟學家」(The Airport Economist) 製播「台灣專輯」,藉由外交部政務次長吳志中與我國產業領袖的現身說法,展現台灣的經貿實力及優勢,傳達「CPTPP有台灣更強大」訊息。

外交部說明,該台灣專輯已於本(3)月27日在澳洲新南威爾斯州(NSW)議會發布,有效傳達「成長與繁榮凌駕地緣政治:CPTPP有台灣更強大」(Growth and prosperity over geopolitics: the CPTPP is stronger with Taiwan)的正面訊息。

澳方政要出席專輯發布會表示,台澳共享自由民主的普世價值,值此國際秩序面臨嚴峻挑戰之際,期許台澳持續深化經貿合作,共同推動自由開放的全球經濟。

澳方也高度肯定台灣科技實力在全球供應鏈中的重要地位,認為CPTPP接納台灣必將為全球貿易帶來共同成長的契機,並可為CPTPP注入成長動能,呼籲澳洲政府持續支持台灣經貿發展與民主鞏固,確保台灣在國際社會發揮更大更為正面的影響力。

外交部強調,爭取參與CPTPP是政府當前重要政策目標,外交部將持續向國際社會傳達台灣有能力為CPTPP區域榮景作出貢獻,且有意願與CPTPP會員國合作共促全球共榮互利的未來。台灣的加入將有助展現CPTPP是捍衛自由貿易的標竿,我國希望凝聚會員國支持我案的共識,並儘早通過成立我入會工作小組。

「台灣專輯」將在「機場經濟學家」的專屬網站、YouTube頻道及Ticker News等串流平台播放。

前導預告請見:

https://www.facebook.com/TECOSYDNEY/videos/657472463387623/

