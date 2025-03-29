為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中選會昨公告8罷綠委案一階連署通過 藍營批「自打臉」重擊公信力

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    2025/03/29 10:11

    〔記者施曉光／台北報導〕針對中選會昨日公布8個藍營罷免民進黨立委案通過第一階段連署，國民黨智庫副執行長凌濤今日批評中選會「自打臉」，重擊中立機關公信力，中選會主委李進勇自證是綠營打手，「壓案件成為東廠羽林軍！」

    凌濤指出，回顧過去一週李進勇與中選會的對外發言，堪稱「大翻車」，李進勇起初聲稱公民團體的查對說法是「空穴來風」，並表示「僅6件完成補件，待中選會審查；9件仍在地方選委會審查；2件超過補件期限」，結果又突然宣布審核通過8件，前後矛盾，明顯說謊，完全是一場不透明的黑箱操作，充滿惡臭。

    他說，之前刻意混淆視聽、胡言亂語的李進勇，延後一週公布罷免連署過關，到底打的什麼盤算？背後有沒有高層「五人小組」直接下令？通通要講清楚。

    凌濤指出，罷免綠委的公民團體傾盡全力，在中選會的高強度審核下，補件時更加謹慎，準備更多連署份數，只為盡快通過審核，進入第二階段，儘管許多公民團體早已送件，中選會卻遲遲不肯審核與公告，直到被外界揭露後，才在5天後倉促公告，「自證不中立，貽笑大方，有夠廢。」

    凌濤表示，無論是出於配合綠營內部壓力鍋的考量，還是刻意精算投票日期，試圖錯開時程，多花人民納稅錢，中選會的政治操作已昭然若揭，赤裸裸地展現在國人眼前。

    凌濤還說，如今更進一步動用司法手段，對藍營發動大規模搜索與羈押，以偽造文書為由進行恐嚇，甚至對花蓮縣政府民政處下手，顯示未來民政機關查察罷免藍營立委的公民團體連署，恐將遭受更多阻礙，這種前堵後擋的手段，目的就是為了保護民進黨過關，行徑極其惡劣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播