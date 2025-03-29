蔣萬安護航統戰言論 黃偉哲：他阿公跟阿祖都是反共的

對於北一女教師區桂芝上央視言論，台北市長蔣萬安聲援稱言論自由，台南市長黃偉哲（見圖）受訪深表不認同。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/29 09:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕北一女教師區桂芝接受中國央視專訪，質疑賴清德總統將中國定調為「境外敵對勢力」，遭民眾檢舉不適任。對於區桂芝的不當言論，台北市長蔣萬安竟以「捍衛言論自由」聲援；對此，同為六都首長的台南市長黃偉哲表示無法認同。

黃偉哲說，蔣萬安是曲解言論自由，附和中國統戰言論。目前中共軍機與軍艦每天侵擾疆域，每個台南人清晨都會聽見軍機升空的聲音，就是為了攔阻共機騷擾，難道中國不是賴總統所說的敵對勢力嗎？蔣萬安聲援區桂芝對得起這些保衛疆土的國軍嗎？

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黃偉哲認為，言論自由不能無限上綱，言論自由必須以不侵害他人自由為底線，更不能漠視法律與國家安全。就像在飛機上沒有喊「劫機」的言論自由、在機場也不能開玩笑說行李有爆裂物，因為此類言論已經危害社會秩序與其他人的安全，不論有心還是無意，都應該要接受法律制裁。

同樣地，黃偉哲認為台灣主權已經遭受中國威脅，中國利用割斷海底電纜、或社群散播假訊息，對台灣進行灰色地帶侵擾。區桂芝配合中國統戰批評賴總統，就像中配亞亞在社群上主張武力統一，這些言論都是無視國家安全與國民的性命，應該要接受法律制裁。

黃偉哲認為，區桂芝將賴總統捍衛國安的言論，說成「如同要請別的國家用武力來打台灣」，像區桂芝、亞亞等人的言論，不僅替侵略者抹脂塗粉，更無視國軍每天捍衛國土的努力。而蔣萬安身為首都市長，應該以人民安全為依歸，而非受國民黨親中立場影響，昧於良心支持如區桂芝、亞亞等附和統戰的言論，不僅踐踏鄭南榕等前輩爭取言論自由的努力，也將政治立場置於2300萬國民的安全之前，全民應該予以譴責。

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