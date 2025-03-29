肯定全社會防衛韌性實地演練 學者：強化民間力讓軍方專注國防本務

總統府全社會防衛韌性委員會首場實地演練27日在台南登場。（擷自賴清德臉書）

2025/03/29 09:42

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府全社會防衛韌性委員會首場實地演練27日在台南登場，動員台南市府團隊、警消醫護、宗教團體及民團志工近1500人。賴清德總統並裁示，未來全台22縣市辦理演習應盡可能實地操作，才能達到驗證的目標。台灣師範大學東亞學系教授范世平認為，台灣最重要的還是社會力，如果未來救災能以民力為主，就能降低軍方的工作壓力，單純專注於國防本務上。台灣安保協會副秘書長何澄輝也說，此次的無劇本演練更貼近實際狀態，這對台灣的需求、與國際交流都是好的開始。

范世平指出，這是賴清德上任後成立總統府全社會防衛韌性委員會，首次的實地演練。是在無劇本下，動員民間力量參與；這凸顯未來的全社會防衛韌性，是要仰賴包括警、消、民間團體在內的社會力量。

請繼續往下閱讀...

他說，台灣本來就有颱風、地震等頻繁的天災，有時候還會出現氣爆等意外，強化社會的救災應變有其必要性。過去的萬安演習是著重在國防，社會面的著重比較少。此次全社會防衛韌性實地演練完全以民間為主體，強調社區聯繫、不同體系間的整合；這也有助於平戰轉變，如果發生戰爭，民力就必須投入救災。

范認為，台灣過去的災難救助太仰賴軍方，因為軍隊有效率、動員各方面的優勢；但台灣最重要還是來自民間的社會力，若未來的救災能有效結合社區力量、強化橫向聯繫，就能降低軍方的工作壓力，單純專注於國防本務上。

何澄輝也說，此次的全社會防衛韌性實地演練與過去多是照本宣科的演習不同，更貼近實際狀態。他強調，過去的民安、萬安演習，是著眼於戰爭狀況下的軍事動員，主體還是軍方。但現在的社會因科技發達、極端氣候，與過去設想的單方面災害相比，複合性災害會出現愈來愈多的特殊狀況；如何讓台灣社會各層面，包括政府的非軍事部門、民間力量整合，使社會面臨災害時能夠自存、自救，進而去救災，提升整體韌性。這次的演練能跳脫過去框架，是符合國際潮流，以及台灣當下的需要。

何澄輝補充，台灣本身就是自然災害的高敏感區域，加上面臨地緣政治的高度風險。如何應處複合性災害，不再是單一部門、特定人群的責任，須是國家體制串聯民間共同協力才能應對。此次演練，以民間力量為主，排除軍方的介入，符合面對新型態威脅的需求，對於台灣本身，或與國際交流都是好的開始。

對於包括美國在台協會處長谷立言（AIT）在內的13國使節前往現場觀摩。范世平表示，這代表台美的緊密合作，背後必然獲得美國國務院的同意，代表美國對台灣的支持。有助強化台灣社會的凝聚力。

范世平另提醒，除了有形的救災外，台灣應該加強網路資安、金融這兩項過去被忽略的層面。現在人都離不開網路，俄烏戰爭就顯示若因戰爭而斷網，民心就會大亂。若金融體系因為戰爭而停擺，更是攸關全民的信心問題。

總統府全社會防衛韌性委員會首場實地演練27日在台南登場。（擷自賴清德臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法