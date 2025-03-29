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    陳玉珍、徐巧芯曾連署中國醫師進駐離島 許淑華：大罷免阻止親共立委禍害台灣

    民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

    民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

    2025/03/29 10:50

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中選會昨公布罷免案最新罷免查對結果，除了35件罷免泛藍立委案，新增8件罷免民進黨立委案。對此民進黨台北市議員許淑華表示，中共想透過親中立委，逐步統一台灣與中國的法律系統，阻止親中立委繼續禍害台灣，二階罷免衝刺中，請大家踴躍站出來連署！救台灣！

    許淑華在臉書PO文表示，幫大家回憶去年11月的一則新聞，去年底，國民黨立委陳玉珍領銜，徐巧芯連署提案的「離島建設條例部分條文修正草案」，這部法一曝光，引發群眾譁然，仔細一看條文內容，發現這部法案，根本是配合中國統戰。其中，最嚴重的地方，更踩到台灣人民健康安全的底線。

    許淑華指出，因醫療攸關人民健康，為把關品質及醫療管理的一致性，無論是本島還是離島地區，有關醫事人員執業資格、醫療機構設置，均由《醫療法》規範，但陳玉珍卻提案修法，規避台灣的審查跟證照考試制度，讓中國醫生、藥師等醫事人員，在沒有台灣證照的情況下，來「離島」開業，甚至請領健保給付，使離島成為「一國兩制示範區」，方便中共逐步完成統戰台灣的任務。

    許淑華直言，立法院已經是中共統戰的大破口。在接下來的立委任期，只要藍白人數持續過半，他們一定會繼續推動各種法案，危害國家、人民的安全，阻止親中立委繼續禍害台灣，二階罷免衝刺中，請大家踴躍站出來連署！救台灣！

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