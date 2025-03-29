洪秀柱：被指配合中國統戰「甚感可笑！」民進黨疑假西方智庫名義挑起兩岸對立

前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

2025/03/29 08:24

〔記者施曉光／台北報導〕今日是「青年節」，前國民黨主席洪秀柱上午在臉書發文呼籲推動兩岸青年交流，實現和平百年共榮，並澄清近日有媒體報導指稱她所創立的「中華青雁和平教育基金會」，配合中國進行統戰活動，「甚感可笑！」強調自己促進兩岸青年理解與友誼，目的就是為了兩岸未來的和平。

此外，洪秀柱也批評民進黨最近疑似以「出口轉內銷」的方式，假借西方國家智庫的名義，屢屢以聳動且無根據的研究報告與報導，試圖引發台灣社會對中國的仇恨與恐慌，「這些不負責任的行為，其背後動機令人質疑，似乎意圖挑起兩岸對立，破壞我們得來不易的和平穩定局面。」

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洪秀柱表示，就算這些研究報告與報導真的是西方國家的不知名研究，大家更不能忘記百年前西方帝國主義曾經對中華民族犯下的種種罪行，唯有團結一致，才能抵禦外侮，實現國父孫中山創建共和，打造自由民主中國的理想。

她呼籲台灣民眾，不要受到民進黨惡質宣傳花招以及外國惡勢力的影響，要堅持對和平的追求，「台灣與大陸同屬中華民族，我們應以愛好和平的姿態，向世界宣示我們的團結與決心。針對虛偽假劣的宣傳，我們要請立法委員查清楚側翼的錢哪來的，更要弄清楚是那個單位下的命令！」

圖取自洪秀柱臉書

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