罷傅不用怕查水表了！民政處長收押 罷團：花蓮人勇敢出來連署

花蓮縣民政處長明良臻當庭羈押禁見。（記者花孟璟攝）

2025/03/28 21:38

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府民政處長明良臻被花蓮地方法院裁定羈押禁見、禁通信，理由是明良臻涉嫌公務員假借職務機會非法利用個人資料罪。消息一出，支持罷傅的花蓮人鬆了一口氣，「可以不用再擔心害怕啦」！

查水表事件一度發生「寒蟬效應」，花蓮人私下說，傅崐萁夫婦一個立委、一個縣長，又掌握龐大行政資源「裁判、球證都他的人」，3月啟動二階段罷免連署，想交連署書也會怕被熟人看見，也不敢出現在連署站。罷免團體志工說，實際接觸到支持罷免的公務人員，連署怕會被查，「很多人都在等投票」。

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民政處長明良臻疑下令各鄉鎮戶政所到府查對資料，有違反個資法、公務人員假借職務非法利用個人資料罪嫌，被法院裁押2個月，發起罷免的民團「微光花蓮」晚間貼文呼籲，「大家不用怕被查水表了，勇敢出來連署吧」！

微光花蓮發言人王先生說，縣府處長被法院裁定羈押，等於告訴花蓮人，公務員如查水表將會受到司法調查，相信應該可以鼓勵更多人出來。罷團統計，罷免傅崐萁二階段連署已有將近8千份，門檻為1.9萬份、目標設定2.5萬份，在即將到來的清明節連假也將規劃系列的現場連署站活動，各連署據點也都不會放假，希望讓更多返鄉掃墓的民眾一起寫連署書。

民進黨縣議員胡仁順也說，查水表事件對二階段連署影響很大，就在檢調搜索民政處與戶政事務所、明良臻遭當庭逮捕後，隔天連署人數「有感增加」！連署民眾直言：「司法終於可以保護人民，我才敢出來寫連署！」

胡仁順說，多年來花蓮民意被傅崐萁綁架，民調看到的支持度並非真心，一旦出現破洞，壓抑已久的委屈透過罷免連署釋放出來「這就是傅崐萁最恐懼的景況」，希望花蓮真正成為花蓮人的花蓮。

明良臻搭警備車送往花蓮看守所。（記者花孟璟攝）

花蓮罷免團體志工說，支持者在檢調發動搜索後，明顯對罷免連署不再恐懼，各連署站的參與人數也明顯增加。（記者花孟璟攝）

花蓮罷免傅崐萁團體微光花蓮說，預估清明節連假將會有更多連署書「進帳」。（記者花孟璟攝）

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