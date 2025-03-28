台中新光三越氣爆鑑定報告未說明疑點 陳俞融等議員批交差敷衍

台中新光三越氣爆調查報告今出爐，挨批交差敷衍。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/28 21:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市新光三越氣爆案，消防局今日公布調查結果，包括市議員陳俞融、林德宇、黃守達等議員均質疑，消防局花47天公布事故原因為「瓦斯氣爆」，跟事故後初期研判相同，卻未交代具體調查內容，諸多疑點未解釋無法釋疑，根本無法讓市民信服安心，只是交差了事、敷衍輿論。

台中市消防局公布氣爆調查結果，提及肇因是火光引爆瓦斯，但相關細節包括為何現場存留大量天然氣等，均以偵查不公開回應。

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陳俞融質疑，台中市消防局長孫福佑早在事故發生後，即表示「疑似瓦斯氣爆」，如今動員近百人次勘察現場、成立專案調查小組、召開專家鑑定會，費時47天調查，結果竟只是「確認」瓦斯氣爆，消防局聲稱掌握菸蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等關鍵證物，卻未能進一步釐清氣爆發生的具體原因、責任歸屬，及是否有違規使用瓦斯等問題，更無法對預防對策做出更深入的說明，調查報告淪交差了事、敷衍輿論。

林德宇也說，消防局的調查本來就應隨進度適度公開說明，至於責任歸屬、司法責任等是檢調的職權，但氣爆以來只看到消防局以「偵查不公開」理由，對調查密而不宣，過程中卻任由外界不斷揣測氣爆原因，「一定有貓膩」的傳聞與質疑不斷發酵，結果花1個半月時間調查出來的結果，竟是回到原點的「瓦斯氣爆」，答案根本無法釋疑，更讓消防局調查公信力蒙上陰影。

黃守達也說，消防局僅公布氣爆禍首是「瓦斯氣爆」，現場為何會有大量瓦斯造成嚴重氣爆等原因卻未能說清楚，但市府在此之前已向議會進行專案報告更提出精進作為，在不知事發原因下寫出來的「精進作為」，既無法對症下藥，更淪「作文比賽」，包括相關場所是否已安全改善，未來會不會再發生等疑問未解，民眾如何安心，恐只留下更多安全陰影。

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