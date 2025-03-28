為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台中新光三越氣爆鑑定報告未說明疑點 陳俞融等議員批交差敷衍

    台中新光三越氣爆調查報告今出爐，挨批交差敷衍。（記者蘇孟娟攝）

    台中新光三越氣爆調查報告今出爐，挨批交差敷衍。（記者蘇孟娟攝）

    2025/03/28 21:14

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市新光三越氣爆案，消防局今日公布調查結果，包括市議員陳俞融、林德宇、黃守達等議員均質疑，消防局花47天公布事故原因為「瓦斯氣爆」，跟事故後初期研判相同，卻未交代具體調查內容，諸多疑點未解釋無法釋疑，根本無法讓市民信服安心，只是交差了事、敷衍輿論。

    台中市消防局公布氣爆調查結果，提及肇因是火光引爆瓦斯，但相關細節包括為何現場存留大量天然氣等，均以偵查不公開回應。

    陳俞融質疑，台中市消防局長孫福佑早在事故發生後，即表示「疑似瓦斯氣爆」，如今動員近百人次勘察現場、成立專案調查小組、召開專家鑑定會，費時47天調查，結果竟只是「確認」瓦斯氣爆，消防局聲稱掌握菸蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等關鍵證物，卻未能進一步釐清氣爆發生的具體原因、責任歸屬，及是否有違規使用瓦斯等問題，更無法對預防對策做出更深入的說明，調查報告淪交差了事、敷衍輿論。

    林德宇也說，消防局的調查本來就應隨進度適度公開說明，至於責任歸屬、司法責任等是檢調的職權，但氣爆以來只看到消防局以「偵查不公開」理由，對調查密而不宣，過程中卻任由外界不斷揣測氣爆原因，「一定有貓膩」的傳聞與質疑不斷發酵，結果花1個半月時間調查出來的結果，竟是回到原點的「瓦斯氣爆」，答案根本無法釋疑，更讓消防局調查公信力蒙上陰影。

    黃守達也說，消防局僅公布氣爆禍首是「瓦斯氣爆」，現場為何會有大量瓦斯造成嚴重氣爆等原因卻未能說清楚，但市府在此之前已向議會進行專案報告更提出精進作為，在不知事發原因下寫出來的「精進作為」，既無法對症下藥，更淪「作文比賽」，包括相關場所是否已安全改善，未來會不會再發生等疑問未解，民眾如何安心，恐只留下更多安全陰影。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播