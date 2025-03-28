台南言論自由日主題曝光 黃偉哲：守護得來不易的民主

台南市長黃偉哲（前左4）偕同鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭（前左5）、董事長鄭竹梅（前左6）為南市言論自由日活動暖身宣傳。 （記者洪瑞琴攝）

2025/03/28 21:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年南市「言論自由日」系列活動，以「自由造音」為主題，藉由音樂與展覽，詮釋言論自由價值。今（28日）市長黃偉哲偕同鄭南榕基金會董事長鄭竹梅、基金會終身志工葉菊蘭為活動暖身宣傳，呼籲大家共同珍惜守護台灣得來不易的民主自由。

紀念鄭南榕追求言論自由而奉獻犧牲的精神，南市政府率先全國訂定每年4月7日為「言論自由日」，自2012年起持續舉辦系列紀念活動。

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市長黃偉哲表示，台南作為全國首座訂定「言論自由日」的城市，因此賦予更大的責任，來承擔推廣言論自由的使命，今年活動已邁入第13年，透過音樂、展覽、影像、書籍等藝術形式，讓更多人了解言論自由運動的價值與重要性，並藉由世代傳承方式，讓年輕一代對於言論自由有更全面的認識，齊心捍衛守護得來不易的民主。

言論自由日系列活動4月1日至4月30日，策展人李文政表示，今年主題「自由造音」，以回顧音樂審查的歷史，帶出過去曾遭查禁的歌曲，同時也承接鄭南榕喜愛的歌曲及其背後的歷史意涵，透過音樂、展覽、圖書館聯名書展及Podcast節目等多元方式，展現言論自由價值的形式，讓大家重新思考與體驗自由的可貴。

此外，4月4日在台南文化創意產業園區舉辦演唱會，讓自由聲音「響徹台南」，有知名樂團滅火器、水蜜桃偵探社、饒舌歌手大支及阿雞，以音樂傳遞對自由的熱血吶喊並穿插短講。星巴克前展出「民主戰車」攝影展及音樂介紹，透過與在地店家合作，展示歌詞或播放曾被查禁歌曲的微型展覽，並在圖書館展出曾被查禁的歌曲，與書籍的聯名書展。

今年南市「言論自由日」以「自由造音」為主題設計。（南市府提供）

去年南市「言論自由日」音樂會活動盛況。（台南市府提供）

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