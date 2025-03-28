王盛傳司令之子積極奔走 「南海部隊」忠靈暫納金門春祭

「南海部隊」司令王盛傳之子王國棟（右一）偕妻子在金門太武山忠烈殿參加春祭大典後，接受媒體訪問，一旁的中華民國邊境烏坵公共事務協會秘書長高丹華（右三）協助錄影。（記者吳正庭攝）

2025/03/28 20:55

〔記者吳正庭／金門報導〕昔日國軍所屬的福建反共救國軍「南海部隊」司令王盛傳之子王國棟，今天前往金門太武山忠烈殿參加春祭大典，入祭對象包括縣府為南海部隊暫時設置的烈士忠靈靈位。王國棟說，將繼續爭取南海部隊忠靈入祀台北忠烈祠或金門忠烈殿。

王國棟說，福建反共救國軍閩南地區司令部又稱南海部隊，他是司令王盛傳的兒子，南海部隊主要駐紮金門縣金湖鎮的溪邊村，根據父親留下的部隊名冊，只有約100多人入祀台北市大直的忠烈祠，還有800多名烈士因等待資料認證未能入祀。

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王國棟說，民進黨籍立委沈伯洋去年協調軍方，在軍方查核確認名冊前，先在金門太武山忠烈殿春祭辦理祭祀，但王國棟與妻子26日到金門，才得知南海部隊未納入此次春祭，經過一路幫忙的中華民國邊境烏坵公共事務協會秘書長高丹華，找到金門無黨籍議員董森堡、民進黨議員蔡其雍協助，向金門縣政府陳情，縣府從善如流，於忠烈殿設置「南海部隊陣亡將士往生蓮位」臨時靈位，入祭春祭大典。

董森堡說，南海部隊反共救國軍曾於金門溪邊村、烏坵島等地駐紮，早年國、共戰爭時期於中國東南沿海進行襲擾與敵後任務，由於部隊任務屬性低調隱密，以致逾1000名為國奉獻犧牲的陣亡將士至今仍未入祀忠烈祠，甚至連春秋二祭都未列其名。

王國棟說，反國救國軍為國奉獻的史實不能忽視，金門都辦理兩岸和平超薦法會了，這些真正壯烈犧牲的衛國將士卻不見於青史之中，實在說不過去。

縣府於縣長陳福海、金防部指揮官黃先任中將共同主持的革命先烈暨國軍陣公亡將士春祭大典中，不僅設置南海部隊靈位，也將「偉哉南海」收入祭文。

王國棟說，不論是台北忠烈祠或金門忠烈殿，希望在他有生之年，能把這些為國家犧牲的忠靈入祀，以告慰長輩在天之靈。

「南海部隊」司令王盛傳之子王國棟（左二）偕妻子（左一）參加金門太武山忠烈殿春祭大典。（記者吳正庭攝）

縣府於革命先烈暨國軍陣公亡將士春祭大典中，將「偉哉南海」一詞收入祭文。 （記者吳正庭攝）

金門縣春祭大典由縣長陳福海（右二）、金防部指揮官黃先任（右一）中將共同主祭。 （記者吳正庭攝）

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