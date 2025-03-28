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    劍指徐巧芯！民進黨北市黨部首場「行動連署站」 落腳饒河夜市

    民進黨台北市黨部首場活動選定饒河夜市，劍指藍委徐巧芯。（記者甘孟霖攝）

    民進黨台北市黨部首場活動選定饒河夜市，劍指藍委徐巧芯。（記者甘孟霖攝）

    2025/03/28 20:00

    〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免串聯，連署罷免國民黨立委2階遍地開花，民進黨台北市黨部遵照主席賴清德指示，動員黨公職與地方組織，全力協助公民團體，確保罷免藍委都能通過2階連署。今（28日）晚間首場活動選定松山區饒河夜市，劍指該區藍委徐巧芯。

    民進黨台北市黨部主委張茂楠率領黨部同仁，針對台北是藍營重點區域，將舉辦至少六場行動連署站，今首場挑戰松山信義區藍委徐巧芯，選定週五晚上人潮眾多的饒河夜市，號召市民罷免國民黨台北市五名立委徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、羅智強及賴士葆。

    張茂楠表示，罷免越來越熱，現在應該要「烽火連署」，也就是行動式的連署，比起大家定點更有動力，未來黨部也會再到臨江夜市、濱江市場、福德街市場、內湖737巷等進行宣講。

    張茂楠強調，未來相關宣講只會更多，不會更少，就像民進黨中央的國政說明會，也不是只有這幾場，會持續來讓台灣人民了解政府在做什麼，以及在野黨立委如何在國會倒行逆施。

    針對民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶遭罷免議題，張茂楠則說民進黨會全黨一致打團體戰，哪裡有危險大家就會出來相挺，民進黨絕對不會放任不管。

    宣講現場也與罷免徐巧芯團體「剷除黑芯」串聯，團隊表示，未來會持續配合黨部活動擺攤連署，原則上尊重黨部安排。

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