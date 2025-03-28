為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    同蔡其昌進二階罷免連署 何欣純：令人訝異

    「不純下架」罷團成員說，民意正在醞釀一場改變的風暴。（記者黃旭磊攝）

    「不純下架」罷團成員說，民意正在醞釀一場改變的風暴。（記者黃旭磊攝）

    2025/03/28 19:59

    〔記者黃旭磊／台中報導〕中央選舉委員會今天公布43名立委罷免案進入或可進入二階連署，其中，台中市何欣純及蔡其昌通過罷免提議。目前全市8席立委，包括國民黨6席及民進黨2席進入「全罷」連署階段。何欣純表示，罷免是人民權利，但聽到續往二階段連署令人訝異，因選區未見有公開活動參與連署活動。

    「惡罷退散」發言人Max說，罷免何、蔡連署正式通過審查，象徵民意正醞釀一場改變風暴。

    中選會今天說，目前共計43名立委罷免案已進入或可進入二階連署，其餘依法可補提但補提以1次為限的立委、市縣議員罷免案，若符合限期補提者則已在法定查對期間內，皆依法辦理中。

    何欣純表示，尊重民主制度、罷免是人民權利，聽到續往二階段連署令人訝異，因選區未見有公開活動參與連署，面對看不到人、聽不到聲音、連影子都沒有的連署，表示尊重，一切就以民主制度進行。

    何欣純重申，繼續專注在該做的事情上，不會分心受到干擾，持續為台中市民打拼，為台中這座城市的未來扎根前行。

    台中第7選區「不純下架」罷團成員說，罷免一階提議扣除「死亡連署」部分已補件，兩選區件數補到近3倍量，一定會進入二階連署，感謝中選會順利通過審查，象徵民意正在醞釀一場改變的風暴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播