同蔡其昌進二階罷免連署 何欣純：令人訝異

「不純下架」罷團成員說，民意正在醞釀一場改變的風暴。（記者黃旭磊攝）

2025/03/28 19:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕中央選舉委員會今天公布43名立委罷免案進入或可進入二階連署，其中，台中市何欣純及蔡其昌通過罷免提議。目前全市8席立委，包括國民黨6席及民進黨2席進入「全罷」連署階段。何欣純表示，罷免是人民權利，但聽到續往二階段連署令人訝異，因選區未見有公開活動參與連署活動。

「惡罷退散」發言人Max說，罷免何、蔡連署正式通過審查，象徵民意正醞釀一場改變風暴。

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中選會今天說，目前共計43名立委罷免案已進入或可進入二階連署，其餘依法可補提但補提以1次為限的立委、市縣議員罷免案，若符合限期補提者則已在法定查對期間內，皆依法辦理中。

何欣純表示，尊重民主制度、罷免是人民權利，聽到續往二階段連署令人訝異，因選區未見有公開活動參與連署，面對看不到人、聽不到聲音、連影子都沒有的連署，表示尊重，一切就以民主制度進行。

何欣純重申，繼續專注在該做的事情上，不會分心受到干擾，持續為台中市民打拼，為台中這座城市的未來扎根前行。

台中第7選區「不純下架」罷團成員說，罷免一階提議扣除「死亡連署」部分已補件，兩選區件數補到近3倍量，一定會進入二階連署，感謝中選會順利通過審查，象徵民意正在醞釀一場改變的風暴。

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