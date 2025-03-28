新竹市文化局又出包 議員邀請函頭銜全面升等變「議長」

新竹市文化局又出包，民代邀請函頭銜變「議長」，市議員曾資程酸市府幫議員全面升等，突顯整個市府團隊的行政已全面失能。（擷取自曾資程臉書；紅線為本報加繪）

2025/03/28 21:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市文化局又出包！市府之前社區改造活動邀請函竟用明新科技大學信封，如今寄給各議員民代的兒童遊藝節開幕邀請函竟署名「議長」頭銜，市議員曾資程收到邀請函，大酸市府及文化局幫所有議員全面升等，除對議長許修睿不敬，更突顯市府行政體系完全失靈，各種荒腔走板的行為不斷出現，只能用「沒有最扯、只有更扯」來形容民眾黨執政的市府團隊。

新竹市文化局長王翔郁說，他已打電話向所有議員致歉了，由於廠商未察也未校正就將邀請函寄發出去，造成議員及議長不舒服，文化局會向廠商究責。文化局提供給廠商的名單名稱都是正確的，是廠商人員疑移動部分電腦文字檔案才出此錯誤，文化局會向廠商究責，也會檢討疏失，不再犯此等錯誤。

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曾資程今天在臉書發文，「該開心呢？還是該生氣？剛剛局長已經來電致歉了！」原來新竹市文化局又出包了，上次他的服務處收到市府發出的社區改造活動邀請函，居然市府的活動是用明新科技大學的信封寄邀請函，如今市府辦的兒童遊藝節邀請函，竟將他的名稱頭銜變為「曾資程議長」，收到這樣的邀請函，真的讓人哭笑不得，且文化局是幫所有議員都升等為「議長」，市府鬧出這麼大的笑話，突顯整個市府團隊行政失靈及毫無功能，加上長官未要求，恐怕只會不斷出包，而這就是民眾黨執政的市府團隊，「沒有最糟、只有更糟」。

曾資程也呼籲市民不需再忍受完全失能的市府團隊就是要來簽二階罷免連署，只有透過罷免高虹安的連署及第三階段投下同意罷免高虹安，才是真正市民當家，才能讓已失能的新竹市府回復到正常。

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