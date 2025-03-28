電價凍漲台電慘虧 張啓楷：別甩鍋立院 重啟核電就不用撥補1000億

民眾黨立委張啓楷。（張啓楷辦公室提供）

2025/03/28 19:26

〔記者劉宛琳／台北報導〕電價審議委員會今開會，決定4月電價不調。民眾黨立委張啓楷表示，暫時凍漲是好消息，但別甩鍋給立院，只要改革錯誤的能源政策，重啟核電、別買貴的綠電，就不用立法院撥補1000億。

張起楷質疑，電價審議委員會的結果是行政院想甩鍋給立法院，但不用找立法院，應該去找台電，只要做二件事：重啟核電、別再高價購買綠電，就不用再撥補，不用漲電價還可以降電價。

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張啓楷表示，行政院和台電一定要了解，「沒有改革錯誤的能源政策、降低成本，就沒有資格調漲」，也沒資格再拿人民的錢去補台電，因為越補財政黑洞會更大。今天凍漲只是好的開始，請立即展開改革，立法院也將展開核電廠在安全下可以延役的修法，學美、日重啟核電，大幅降低發電成本。

張啓楷表示，如同黃耀輝教授所說，賴政府刻意將漲電價的責任，栽贓、甩鍋給「在野黨不肯撥補台電」。但追根究底，台電的財務虧損，就是一個填不滿的黑洞。政府不斷宣稱台電虧損是因俄烏戰爭時，國際燃料價格上漲。但如今燃料價格已下跌，為何台電的虧損仍持續增加？因為政府沒說的，不敢說出來的真相是：再生能源的購電價格比天然氣發購電的平均單價還要貴2倍。

張啓楷提到，台電111年到113年的財報統計顯示，近三年天然氣的發購電總支出約9990.9億元，平均每度單價約在2.75元～3.17元間，再生能源購電的總價則每年遞增，從588億、905億，到去年1311億，累計高達2805億元，平均單價更高達4.75元～5.46元。

張啓楷表示，再以台電今年1月財報來看，又虧損了97億元。台電的售電價格，減除發購電的成本後，核電盈餘8.2億、燃煤盈餘4億，其他都是虧損。其中，光電虧損5.8億元，風電虧損56億元，燃氣虧損13億，購氣發電再虧15億。

張啓楷說，核電廠自107年底起除役，造成台電成本增很大，才是台電發生鉅額虧損的真正關鍵因素。由於民進黨政府大錯特錯的能源政策，死抱「非核家園」神主牌，因而造成成本不合理偏高。

張啓楷強調，再生能源購電成本過高，根本就是個填不滿的黑洞，這就是即便國際燃料成本下跌，台電仍繼續虧損的根本原因。賴清德政府別老是拿民眾當墊背，應當負起政治責任，沒有改革錯誤的能源政策，降低成本，就沒有資格調漲；先降低台電的成本，根本不用漲價還可降電價。

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