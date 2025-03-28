幫腔徐巧芯》陳雪生譏「去看病」 秦慧珠回應了

國民黨議員秦慧珠。（資料照）

2025/03/28 19:10

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨台北市議員秦慧珠在政論節目談論國民黨立委徐巧芯，認為年輕人一直走極端，慢慢就走火入魔。媒體今（28日）在立法院詢問徐巧芯看法，國民黨立委陳雪生在旁幫腔，要秦慧珠去看病。對此，秦慧珠批評是最壞示範，陳應該為污名化精神，向病患與家屬道歉；她也提到，陳雪生罷免案也正進行中，不應增加仇恨值。

秦慧珠26日參加電視節目錄影，廣告時段與來賓閒聊談話被播出，她事後表示廣告時間來賓七嘴八舌閒聊，旁邊一位律師聊到徐巧芯的事情，她才有所評論，未來廣告時間也會謹言慎行。

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秦慧珠今受訪表示，對於陳雪生要如何評論她沒有意見，陳可以評論她說的不對，可是今天陳用這樣的方式，好像指涉她是精神病患、腦子有問題，她就不能苟同。

她說，陳雪生這樣的說法，就是對於精神病的歧視以及污辱，也造成標籤化，這樣的做法是最壞的示範，應向精神病患以及家屬道歉。

此外，他也提到，自己是台北市馬祖同鄉會顧問，目前聽說陳雪生罷免案也很熱絡，陳在面對罷免案的同時，也應該要多累積好感度，雖然這次是在罵她，但也間接增加了陳自己的仇恨值。

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