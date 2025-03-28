台中綠議員追垃圾車拚連署 呼籲選民罷免顏寬恒

台中市議員張芬郁（右）追垃圾車，沿途呼籲霧峰鄉親「簽連署了沒」。（記者黃旭磊攝）

2025/03/28 18:40

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中「中二解顏．罷免顏寬恒」二階連署，距離4月底中選會收件時限不到1個月，台中市議員張芬郁追垃圾車，沿途呼籲霧峰鄉親「簽連署了沒」，張芬郁表示，連署進入最後階段，還未連署選民態度轉趨低調，希望經由主動出擊，鼓勵選民捍衛台灣民主勇敢站出來。

隨著罷免連署60天結束時間逼近，「解顏行動」罷團希望在4月25日前完成連署作業，張芬郁穿上跑鞋追垃圾車，把連署書送到鄉親手中，希望選民帶回家「研究」簽署再送回連署站，晚上再跑二處垃圾收運定點，送出約4百份張連署書，不少人拒絕拿，少數拿就有機會連署。

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張芬郁表示，中二選區從3月7日二階連署起跑，選舉人數以30萬人計算，罷免連署門檻10%，最少必須達到3萬張以上門檻，罷團目標是4萬張，在大里服務處代收全台各區罷免連署書，常見「大里鄉親要來連署罷免中西東南區立委羅廷瑋」，讓服務處同仁哭笑不得。

「解顏行動」朱姓志工說，感謝選區的民進黨議員非常幫忙，無奈選民對顏家的心理戒嚴實在太嚴重，志工們在第一線希望大家一起破除中二選區心理戒嚴，不要把恐懼帶到下一代。

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