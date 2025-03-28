對統獨沒有絕對信仰 區桂芝：能以人民福祉為優先？

區桂芝（中）今出面受訪，稱自己對於統獨沒有絕對信仰。（記者甘孟霖攝）

2025/03/28 18:23

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立北一女中國文老師區桂芝上央視受訪，批評總統賴清的將對岸定調「敵對勢力」，回國後被民眾檢舉教育不中立。陸委會發言人梁文傑表示，面對中共文攻武嚇，又配合共產黨媒說出對暗想宣傳的語言不適合；陸委會主委邱垂正今（28日）也說區顛倒是非。對此，區桂芝今受訪指出，對統獨沒有絕對信仰，但也批評賴總統定調「境外敵對勢力」，才給對岸題材利用統戰宣傳。

區桂芝今接受媒體聯訪表示，自己的言論變成媒體追逐焦點，這都是過度誇張的結果，而如果言論變成對岸統戰的工具，那到底是誰給對岸題材？如果我們沒有提出「境外敵對勢力」，別人也沒有題材可以利用。

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區說，現在到底是中國先打壓我國，還是我們有什麼言論、舉動引發對岸反彈，近年來這種狀況太多，已經分不清哪個是因？哪個是果？到底是誰來決定孰是孰非？

她強調，小老百姓希望的就是和平，以及家人可以團聚，如今已經變得非常奢侈，雖然沒有禁止民間交流，但政府的舉措都讓民眾感到風聲鶴唳，隨時會擦槍走火，「雙方都不斷在挑釁對方，政治上對立造成老百姓苦難，難道現在要歷史重演嗎」？

她說，自己對於統獨沒有絕對堅定的信仰，但她一直秉持百姓無法干涉上層政治人物鬥爭，民眾只要求生活安居樂業，不管要統、要獨，可不可以以人民福祉為優先？

區桂芝也質疑，如今沒有法律約束公務員接受媒體採訪，北市教育局、台北市長蔣萬安也說支持言論自由，而當初檢舉的民眾，究竟是不是網軍扮演？因一般民眾檢舉頂多到教育局，並不會到國教署層級。

區桂芝說，很擔心教職受影響，但這樣的擔心也莫可奈何，如果政府守法就辦不了她，因為她並沒有違法；但如政府辦了她，就代表政府不守法，她的擔心也於事無補。

區桂芝說，台灣本來的主軸、主體文化就是中華文化，這也是她為何認為台灣人是中國人，現在台灣人不願承認自己是中國人，就是受到意識形態煽動，如大家堅持不要做中國人她也沒意見，可是她只求不要再有流血、骨肉分離的悲劇。

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