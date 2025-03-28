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    侵門踏戶！中國子母船「打帶跑」侵入七美漁場 海巡追擊防不勝防

    中國「子母船」大舉越界，嚴重影響澎湖漁民權益。（民眾提供）

    中國「子母船」大舉越界，嚴重影響澎湖漁民權益。（民眾提供）

    2025/03/28 17:44

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域不平靜！繼中國海盜快艇船公然越界破壞魚具，搶奪我國漁獲後，又傳出中國「子母船」，大舉越界盤踞七美西淺漁場，由於這是澎湖傳統漁場，嚴重影響我國漁船作業，澎湖海巡隊連日追擊到30海浬外，卻未見「子母船」蹤影，研判又是一種「打帶跑」模式。

    根據周姓漁民表示，昨（27日）前往七美西南海域釣魚，船方抵達我國經濟海域，眼前景象令人吃驚，竟出現3艘中國母船與近百艘人力小船，就在我方漁船面前釣魚，並四處移動，嚴重影響漁民下網作業，只能敗興而歸返航，不僅空手而歸，更浪費油錢與時間。

    七美西南西淺海域，是澎湖傳統漁場，漁種相當豐富，包括石斑、秋鮕、石硓、盤仔魚、夢啊魚等高經濟魚類，中國「子母船」傾巢而出，大舉越界作業，嚴重破壞海洋生態，也影響澎湖漁民權益，侵門踏戶的做法，讓澎湖漁民相當反感，呼籲政府相關單位提出因應對策，保障我國漁民生存權益。

    針對中國「子母船」大舉越界，澎湖海巡隊早已超前部署，連續2天3539艇沿路追緝，但一直到30海浬外都沒看到中國母船，懷疑中國「子母船」採「打帶跑」方式，以游擊戰遊走七美西淺漁場，稍微風聲草動，就退往海峽中線以西，形成新的保護傘。

    中國「子母船」密密麻麻在海面上作業，導致我國漁船無法下網。（民眾提供）

    中國「子母船」密密麻麻在海面上作業，導致我國漁船無法下網。（民眾提供）

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