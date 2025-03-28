被綠委抓到喊罷葉元之 吳宗憲笑回「我在張宏陸選區」：帶全家去投票

國民黨立委吳宗憲。（記者陳逸寬攝）

2025/03/28 17:15

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民進黨團不滿立法院會週二通過公投案，今天三度佔領主席台癱瘓議事。民進黨立委在院會拍到國民黨立委吳宗憲脫口而出他戶籍在板橋，可以罷免同黨立委葉元之，嘲諷「葉元之哭啊」。不過，吳宗憲受訪說，他不在葉元之選區，而是在民進黨立委張宏陸選區，會去投罷免張宏陸。

吳宗憲說，事實證明「你講話，民進黨都在旁邊偷錄」，他講話的時候也知道民進黨的人在旁邊。「葉元之不是我的戶籍地，我的戶籍是張宏陸」，所以，葉元之的罷免，他當然不會去投票，「但張宏陸我會帶著全家去投票」，也挺葉元之到底。

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吳宗憲說，葉元之知道他不在選區，所以大家聽到他要罷免葉元之都在笑，當場的委員和民進黨的也是，聽到都在笑，拿這個做文章要達到政治目的，讓它翻車就好了。

吳宗憲說，他不反對罷免，但當有人用惡罷對付國民黨立委，他一定反擊。吳宗憲重申，有人提到罷免，我說得很清楚，戶籍不在葉元之的選區，不會去投票，有人說他至少要投反對罷免，但他戶籍不在，他的轄區是張宏陸，他一定會反制。

吳宗憲說，他私下說話，民進黨要大肆渲染做文章，如果他的選區是葉元之，我也會挺到底，投反對罷免。民進黨現在講有的沒的，就是要集中火力打葉元之，但葉元之的質詢都很好，對同仁也很客氣，罷免的理由是什麼，他想都想不到。

吳宗憲也說，他和葉元之一直都不錯，到立法院看到葉元之很認真，不管論述、質詢都言之有物，替國民黨論述澄清，跟委員相處也融洽，卻遭遇這種惡罷，國民黨同仁都挺到底。

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