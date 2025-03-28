李孝亮母再發聲明懇求手下留情 國民黨：他有能力為自己的選擇負責

國民黨說，李孝亮（左）是成年人，有能力為自己的選擇負責，國民黨會堅定與李孝亮站在一起。（資斗照）

2025/03/28 16:40

〔記者施曉光／台北報導〕罷免民進黨台北市立委吳沛憶案死亡連署過多，領銜人李孝亮挨告偽造文書。李孝亮母親昨天指控國民黨高層主管要求他擔任領銜人，呼籲國民黨不要把壓力加諸在年輕人身上；她今天再點名國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹施壓，懇求國民黨大咖手下留情，呼籲民眾不同意「不公義的罷免」。對此，國民黨發言人楊智伃回應，李孝亮是成年人，有能力為自己的選擇負責，國民黨會堅定與李孝亮站在一起。

楊智伃說，李孝亮是年滿20歲的成年人，擁有完整的法律行為能力，他所擔任的罷免案領銜人，完全依法提出、依法備齊資料，是一位青年公民依憲法所保障的權利，勇敢行使民主制度的具體實踐。

請繼續往下閱讀...

對於李母的擔憂，楊智伃說，這出自天性，沒有人否定這份感情，但更值得關注的是，「為什麼一位年輕人依法律制度行使權利，會讓他的母親『擔心到發公開信』？這正說明了如今台灣社會的氣氛早已被綠色獨裁籠罩。當司法審查言論自由、當異議者動輒被扣上標籤，當年輕人站出來卻被恐嚇、抹黑，這已不只是家務事，而是台灣正在滑向『綠色麥卡錫主義』的警訊！」

楊智伃說，對於任何一位願意為台灣民主發聲、為地方民意站出來的青年，國民黨都全力支持，不會讓他們孤單面對綠色惡權的打壓與攻擊，相信下一代的力量，來自願意承擔責任、為制度前進的年輕人，這股能量正如近期Threads社群平台所發起的號召「我是台灣人，我反綠」，越來越多年輕人清醒地看見，誰才是真正在踐踏台灣民主的人。

楊智伃痛批，民進黨掀起政治惡鬥的恐懼，已經讓家庭產生裂痕，這段時間民進黨無論在司法、行政的獨裁行徑，都展現出一種唯我獨尊的怪獸行徑，不僅令所有在野從政青年背負壓力，更讓很多從政人士的家庭感到恐懼，父母擔憂是人性使然，無可厚非，但勇於抗拒民進黨迫害與獨裁，卻是大是大非的問題，她強調，國民黨是一個大家庭，每位國民黨人都會成為李孝亮的後盾，「我們堅定與孝亮站在一起，也與每一位相信民主價值、熱愛台灣的年輕人站在一起！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法