新增罷綠委案8件 中選會：共43立委罷免案進二階連署

中選會今（28日）下午公布罷免案最新罷免查對結果，目前共計43件立委罷免案已進入或可進入二階連署。（資料照）

2025/03/28 16:13

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8綠委罷免案進2階 民進黨：做最強後盾1席都不能掉

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免熱度持續升溫，中選會今（28日）下午公布罷免案最新罷免查對結果，目前共計43件立委罷免案已進入或可進入二階連署，除了罷泛藍委案35件，新增罷綠委案8件，包含台北市吳思瑤、吳沛憶；新北市蘇巧慧、張宏陸；台中市蔡其昌、何欣純；以及原住民立委陳瑩、伍麗華等8人達標。另外，綠委陳冠廷、王美惠兩罷免案則未補件。

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中選會表示，3月13日以前地方完成一階查對結果回報中選會的罷免案，經確認後有35件立委罷免案、1件市縣長罷免案（停職中的新竹市長高虹安）、2件市縣議員罷免案（南投縣蔡銘軒、陳玉鈴）可進入二階連署。

中選會指出，截至28日前，2件立委罷免案已逾補提期限而未補提，另有8件立委罷免案可進入二階連署，所以目前共計43件立委罷免案已進入或可進入二階連署。據悉，包括台北市吳思瑤、吳沛憶；新北市蘇巧慧、張宏陸；台中市蔡其昌、何欣純；以及原住民立委陳瑩、伍麗華等8人達標。

中選會表示，至其餘依法可補提但補提以1次為限的立委、市縣議員罷免案，若符合限期補提者則已在法定查對期間內，皆依法辦理中；同時重申，往例此類選務的辦理，中選會暨地方選委會等各選務機關均依法定程序辦理，並不會為此就程序進行中相關個案細節或特定具體個案內容進行評論或評價。

據統計，第一階段被提議罷免的泛藍立委35人全數過關，包含國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍等共34人，以及無黨籍立委陳超明。

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