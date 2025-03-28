憂柯文哲死在獄中！陳佩琪：若我先走了千萬不要通知他

陳佩琪（中）今在臉書PO文說，她會陪伴柯文哲到他生命最後一刻。（資料照）

2025/03/28 16:48

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北院今天裁定，前台北市長柯文哲4月2日起繼續羈押禁見2個月。對此，柯文哲妻子陳佩琪在臉書PO文，批民進黨政府想將柯文哲關押到死。陳佩琪說，她會陪伴柯文哲到他生命最後一刻，但也懇請大家「若我先走了，千萬不要通知他，讓他平靜地在獄中走吧！」

陳佩琪今日在臉書PO文表示，柯文哲已經多次跟她表明民進黨政府在沒有證據之下，既然已經走到這地步，只能選擇把他關押到死。陳佩琪說，她會陪伴柯文哲到他生命最後一刻，「但也懇求大家和律師，若我先走了，千萬不要通知他，讓他平靜地在獄中走吧！」

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對於陳佩琪指稱柯文哲有持續血尿，且疼痛伴隨嘔吐現象，恐為急性腎損傷；台北看守所27日表示，柯文哲經戒護就醫後恢復狀況良好，並無外界所傳症狀；台北地院今日裁定柯文哲延押禁見2個月後，民眾黨主席黃國昌隨即召開記者會稱柯文哲健康狀況急遽惡化；北所今日再度表示，截至今日下午，所方持續安排專科醫師診察柯文哲恢復情形，並透過密集向本人重複確認、進行健康評估，現仍確未出現外傳病症。

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