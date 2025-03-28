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    柯文哲等4人延押2個月裁定理由出爐 北院：仍有勾串、逃亡之虞

    北院合議庭今裁定柯文哲等4人自4月2日起延押禁見2個月。（資料照）

    北院合議庭今裁定柯文哲等4人自4月2日起延押禁見2個月。（資料照）

    2025/03/28 16:26

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉京華城容積、公益侵占等弊案，4名在押被告柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨籍台北市議員應曉薇、眾望基金會董事長李文宗，起訴移審後於元月2日被續押3個月，押期將於4月1日屆滿，合議庭今裁定柯文哲等4人自4月2日起延押禁見2個月；裁定理由指出，本案仍有晦暗不明的高度可能性，4人仍有勾串、逃亡之虞，有繼續羈押的必要，故裁定續押禁見。

    沈慶京日前提出的具保停止羈押之聲請合議庭今一併駁回。至於昨日柯文哲的律師提出的聲請具保停止羈押狀，主張被告柯文哲罹患之疾病有非保外治療顯難痊癒情形，合議庭特別說明，此部分尚待另行調查，未於今日一併做成裁定。

    關於4人的延押理由，裁定指出，4人均否認起訴事實，但依卷內相關證據資料，足以認定犯罪嫌疑重大；4人所涉罪名分別有違背職務收賄罪、或圖利罪等最輕本刑5年以上的重罪，依其身分地位、經濟能力，有動機潛逃海外規避審判。

    合議庭指出，依目前的審理進度，4人與共犯、證人的供述均有差異，律師亦聲請調閱數量相當龐大的訊問、偵訊錄音錄影光碟，並打算聲請傳喚甚多證人，本案卷宗繁雜、共犯甚多，未來很可能須長時間、密集審理，案情仍有晦暗不明的高度可能，有相當理由足認4人有勾串之虞，原本的羈押原因仍然存在。

    裁定指出，柯文哲等4人所涉的犯罪情節，對社會的危害性不輕，審酌本案的分工程度、國家刑罰權行使、被告的人身自由後，認為具保、限制住居等替代處分，尚無法達到防止其逃亡或可能勾串的效果，為確保審判及未來執行，故認為羈押為適當、必要的手段，且合乎比例原則，故裁定自4月2日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。

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