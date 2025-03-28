「吉刻救圓」湯圓撞臉吉伊卡哇變無臉！陳其邁：擔心爭議自行調整
「吉刻救圓」撈湯圓傳出疑因侵權臨時「換臉」，陳其邁澄清廠商並沒抗議，是市府主動調整。（記者王榮祥攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員許采蓁今質詢時，點名青年局策劃的「吉刻救圓」撈大湯圓活動，疑因湯圓上的臉侵權吉伊卡哇？瞬間有臉變成無臉！市長陳其邁澄清廠商並沒抗議，是市府內部評估擔心有爭議、自行調整。
許采蓁指出，青年局去年同時段推出撈小小鴨的活動，今年則推出撈大湯圓活動，結果活動前被發現大湯圓上的臉跟吉伊卡哇有點像？疑似侵權?後來廠商全部更換成無臉湯圓。
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她進一步表示，撈小鴨跟撈湯圓感覺差不多的活動內容，今年卻比去年多花3百多萬，活動成效如何？
陳其邁答詢澄清，吉伊卡哇廠商並未對湯圓的臉表達抗議，是市府內部評估後，為避免讓市民誤會，所以自行更換。
青年局長林楷軒則補充，去年活動僅1天，今年有4天，且今年活動包括陸上與水上，去年只有水上，所以經費多一點，4天活下來，為周邊商家創造3千兩百多萬元業績。
高市青年局長林楷軒說明「吉刻救圓」今年內容與去年差別。（翻攝議會官網）
「吉刻救圓」撈湯圓活動傳出疑因侵權吉伊卡哇臨時「換臉」，陳其邁澄清廠商並沒抗議，是市府主動調整。（翻攝議會官網）