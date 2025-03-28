柯文哲延押2個月 黃國昌支持抗告「人要倒下才維護人權嗎？」

北院裁定柯文哲延押2個月，民眾黨主席黃國昌今偕民眾黨秘書長周榆修、黨籍立委召開記者會表示，民眾黨非常遺憾且完全無法接受。（記者劉信德攝）

2025/03/28 15:23

〔記者李文馨／台北報導〕前民眾黨主席、台北市長柯文哲因涉京華城弊案遭羈押，押期將於4月1日屆滿，台北地院今（28）日裁定柯等4人自4月2日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。對此，民眾黨主席黃國昌今天下午緊急召開記者會表示，支持律師團提抗告，並質疑柯文哲的健康急遽惡化，「難道北所真的要等到人倒下時，才要維護基本醫療人權嗎？」民眾黨立委麥玉珍一度掩面拭淚。

針對北院裁定，黃國昌今偕民眾黨秘書長周榆修、黨籍立委召開記者會表示，民眾黨非常遺憾且完全無法接受，上次開庭時柯文哲及辯護人已向法院聲明無羈押正當性與必要性。

請繼續往下閱讀...

他說，姑且不論北檢起訴證據薄弱到不知該如何吐槽，上次延押庭，辯護人已證明過去幾個月北檢如何隱匿資訊欺騙法官，「橘子」許芷瑜在整起案件未發動偵查時就去日本唸書，回台看完牙醫就走，檢方卷證清楚呈現當初檢方清楚知道這件事，根本沒有其他人知道，卻悖於卷證資料欺騙法庭。

黃國昌指出，現在北檢沒有證據證明柯文哲有逃亡與串證的必要性，但是北院依然做成延押裁定，完全讓人無法接受、信服，再次傷害台灣司法公信力，辯護人將依法即時提出抗告，希望能還給柯文哲基本的公道。

黃國昌表示，過去幾天，柯文哲的健康急遽惡化，專業醫師所給的建議已經非常清楚，他們無法想像北所竟然冷血地說，柯文哲一切都好，「難道人真的要被你們關到出現生命危險、要等到人倒下時，才要維護基本醫療人權、生命安全嗎？」他強調，希望法務部矯正署、北所不要冷血到這種程度，難不成打算一直關柯文哲，關到他的生命安全都出現嚴重的問題嗎？

黃國昌表示，律師團已向北所提出戒護就醫申請，希望一天到晚把人權法治掛在嘴邊的賴清德政府，不要為了追殺政敵殺紅了眼，連基本的人性、人權都不顧，難不成對民進黨而言，產生威脅的人都要死在看守所才行嗎？這是賴政府要帶給台灣的法治嗎？面對這種不公不義的司法制度、毫無人性的政治追殺，「現在是柯文哲，明天又會是誰？」

此外，對於柯文哲妻子陳佩琪昨天談及柯的身體狀況時更數度落淚，黃國昌對此表示，民眾黨跟陳佩琪有試圖要保持聯繫，他相信將心比心，每個人應該都不難體會陳佩琪現在的心情、擔憂與難過。他也強調，拜託賴清德政府有點人性，不要冷血到這種程度，「你們要把柯文哲在牢裡一直折磨下去嗎？」

民眾黨立委麥玉珍一度掩面拭淚。（記者劉信德攝）

民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修及黨籍立委28日共同舉行記者會，重申柯文哲沒有羈押之必要，且身體健康已出現警訊，一旦耽誤黃金治療時間，會產生不可逆的腎損害，應該給予柯文哲應有的醫療人權，台灣民眾黨全力支持律師團依法提出抗告。 （記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法