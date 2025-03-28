騷擾電話、冒名訂單接不完 彰縣議員賴清美哭了

彰化縣議員賴清美持續受到騷擾，除了半夜手機來電，還出現冒名訂單，讓她都哭了。（民眾提供）

2025/03/28 16:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣議員賴清美車停派出所事件持續餘波盪漾，賴清美天天都有接到騷擾電話，她晚間就把電話轉飛航模式，結果，她開始收到冒名訂單，還通知她要到台東超商領貨，讓她受到疲勞轟炸，整個人再也受不了的哭了。賴清美說，如果仍無法止息，就要報警處理。

賴清美說，她25日當天就帶著茶葉去王功派出所致意，原本以為這次風波就已經結束，但她卻是電話接不完，尤其是半夜來電。後來，她只好入睡就把手機轉飛航模式，結果一大清早跑行程，才剛打開手機，就看到清晨就有騷擾人士留言「議員，急事，速回」，讓她都快要崩潰了，拜託不要再傳了。

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賴清美強調，騷擾電話接不完，騷擾留言看不完，現在又收到冒名訂單，假冒她的名字去下訂，然後要她跑去二水、埔心取貨，最遠的還在台東長濱。還有假冒她的名字去訂彰化市、台中市的餐廳，這真的是太過份了。

對於騷擾不斷，賴清美還是照常跑行程，她說，她的關懷腳步不能停，社會還有許多弱勢戶等著她的慰問，她目前還沒有報警，但如果真受不了的話，就會報警處理，透過法律途徑找出騷擾的人，由司法來制裁。

彰化縣議員賴清美持續受到騷擾，除了半夜手機來電，還出現冒名訂單，讓她都哭了。（民眾提供）

彰化縣議員賴清美在臉書貼出冒名訂單，也請不明人士高抬貴手。（取自賴清美臉書）

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