簡舒培批蔣萬安聲援區桂芝「新地獄梗嗎」 市府回應了

民進黨北市議員簡舒培。（資料照）

2025/03/28 19:38

首次上稿 15:06

更新時間 19:38

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立北一女中叫師區桂芝因上央視專訪，被檢舉違反教育中立，台北市長蔣萬安今（28日）聲援表示，堅定捍衛言論自由。對此，民進黨台北市議員簡舒培批評，蔣萬安面對罷免用收費、跟監方式對待，台北市民富察在中國被帶走判刑，蔣萬安也一聲不吭，這是蔣捍衛言論自由方式？這是什麼新的地獄梗嗎？

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蔣萬安上午受訪說：「我想教育局昨天也已經清楚地說明了，區老師並沒有違反教育中立，我們的立場就是尊重老師教學的專業自主權，同時也堅定地捍衛言論自由。」

簡舒培於臉書發文批評，國民黨在聲援鼓吹武統的網紅之後，仍然繼續護航這種為中共統戰喉舌、在中共官媒扭曲貶低國家元首的不適任教師，蔣萬安還說「堅定捍衛言論自由」，這是什麼新的地獄梗嗎？

簡舒培細數，對行使公民權利的罷免團體，用收費、警察跟監的方式來對待，這就是蔣萬安捍衛言論自由的方式？台北市民富察在中國被帶走、被秘密判刑，蔣萬安一聲不吭，這也是捍衛言論自由的方式？

她質疑，還是蔣萬安的「堅定捍衛」，只有「批評民進黨的言論自由」，所有批評藍白紅的，全都要嚴格管控？

簡舒培指出，過去她在議會也針對蔣「堅定捍衛中華民國」言論詢問，究竟是哪個國家要消滅中華民國？但蔣萬安就是說不出「中華人民共和國」或是「中國」、「中共」這幾個字，最後甚至不回答。

北市府副發言人葉向媛說，市府前年就向上海方反應富察一案，蔣市長也曾公開表達，願意循適切的管道來全力的協助；至於民進黨執政的中央政府，至今沒有任何溝通管道，試問議員又為富察做了什麼努力？而如今中央政府鎮壓言論自由，議員又為臺灣的民主與進步，做了什麼努力？

葉向媛說，沒有行動、反而拿富察案做政治操作的地獄梗，相信社會大眾不會買單。

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