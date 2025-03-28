新竹雙罷「罷免跑車」上路 連4天繞市區園區

新竹雙罷免的「罷免跑車」宣傳車上路，從27日起連4天繞行市區及園區，籲市民參與二階連署。（記者洪美秀翻攝）

2025/03/28 14:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署進入衝刺階段，罷免團體「罷免鄭正鈐新竹公民運動」也獲支持，從27日起連續4天在新竹市區，有宣傳二階連署的罷免跑車上路宣傳，地點從竹科園區到市區及關埔和巨城及湳雅地區，號召市民參與二階連署，下架貪污市長及賣台立委。

罷免團體提到，此次以「新竹人你罷了嗎？」為號召，更獲得高雄林小姐支持贊助，罷免跑車將深入新竹各社區，地點包括西大路麥、竹科園區生活館、慈雲路好市多大賣場、關新公園、巨城中央路和湳雅大潤發及南寮波光市集等路線，且4天路線都不同，時間也不同。

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罷免團體也邀請市民如果在路上看到罷免跑車，可以號召周邊的同事、家人、朋友，一起參與罷免二階連署。此外，由於一階宣傳時有民眾許願罷免跑車能有聲音，但也考慮聲量過大可能吵到嬰幼兒或長輩，因此這次配上好聽的音樂來增加吸引力。像影音檔中有句「跟著共產黨，走進火葬場！」就是罷團群友提供，邀請市民若有看到罷免跑車，也能拍照回應，或到鄰近的罷免連署站簽連署書。

罷團此次將罷免跑車的宣傳圖卡採AI動漫人物形式呈現，頗受好評，也讓罷免連署更具親和力，吸引不少人關注，也達到宣傳效果。

新竹雙罷免的「罷免跑車」宣傳車上路，從27日起連4天繞行市區及園區，且此次宣傳跑車的宣傳圖卡採AI動漫人物，也吸引許多人關注。（記者洪美秀翻攝）

新竹雙罷免的「罷免跑車」宣傳車上路，從27日起連4天繞行市區及園區，且此次宣傳跑車的宣傳圖卡採AI動漫人物，也吸引許多人關注。（記者洪美秀翻攝）

新竹雙罷免的「罷免跑車」宣傳車上路，從27日起連4天繞行市區及園區，且此次宣傳跑車的宣傳圖卡採AI動漫人物，也吸引許多人關注。（記者洪美秀翻攝）

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