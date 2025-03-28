陳宥丞揭北市府27機關裝中國軟體等非公務軟體 籲公開透明使用情形

台北市議員陳宥丞指出，北市府27個機關個人電腦含有視訊軟體Zoom或非公務用資通訊軟體，甚至包含小米、騰訊等中國軟體，恐造成資安危害漏洞，呼籲資訊局公開透明各局處使用狀況，並建立機制防範資安問題。個人電腦示意圖。（資料照）

2025/03/28 15:15

〔記者甘孟霖／台北報導〕為避免公務與機敏資料被竊，行政院於2020年發函各公務機關指示，如有遠端視訊會議需求，不得使用具資通安全疑慮的產品如Zoom，後更重申各公務機關之公務用資通訊產品不得使用中國廠牌。不過，台北市議員陳宥丞指出，北市府27個機關個人電腦含有視訊軟體Zoom或非公務用資通訊軟體，甚至包含小米、騰訊等中國軟體，恐造成資安危害漏洞。

資訊局回應，將持續透過類一條鞭機制從嚴認定，並採取積極作為強化。陳宥丞則要求，應將各單位使用情形公開透明，從根本預防資安問題。

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陳宥丞表示，科技愈發進步的此時，公務機關若能妥善運用科技則能精進施政品質與效率，若不當使用相關軟體或科技則可能造成公務機關資通安全危機，不可不慎；而為避免公務與機敏資料被竊，行政院先於2020年發函各公務機關，若有遠端視訊會議需求，不得使用具資通安全疑慮的產品如Zoom，後更重申各公務機關公務用資通訊產品不得使用中國廠牌，且不得安裝非公務用軟體。

不過陳宥丞發現，根據「112年度台北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」指出，根據27個台北市政府暨所屬資通安全責任等級B級機關提供給數位發展部資通安全署的資訊資產盤點資料，竟發現部份機關個人電腦含有視訊軟體Zoom，或非公務用資通訊軟體，當中更包含中國軟體如小米、騰訊、阿里巴巴、華為等，恐造成資安危害漏洞。

陳宥丞表示，雖市府已經發函督促各機關，但這類勸阻方式恐仍不受各機關重視，一旦不需提供相關資產盤點資料，各機關恐便宜行事而再次裝上小米、騰訊、阿里巴巴、華為等軟體；他呼籲資訊局，應全面檢視目前各機關電腦安裝有資安疑慮軟體情形，並提出未來更完善的定期檢核措施。

陳宥丞強調，資訊局應痛定思痛，將各單位實際使用情形公開透明，才能系統性尋求專業資源防護，並在採購時從根本預防，如資訊都不透明更遑論預防或是創設制度防範資安問題。

資訊局長趙式隆回應，資安意識是紮馬步等級的基本功，確實需要持續重視，原則上包含中國軟體在內，非公務用軟體均不得安裝於公務用資通訊設備；各局處公務用資通訊設備均已透過有關防護系統進行掃描，可針對軟體資產進行偵測檢視，資訊局也將透過類一條鞭機制，從嚴認定，並採取積極作為持續強化落實上述原則。

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