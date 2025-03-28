蕭美琴：歐盟發布整備戰略 強化全社會防衛韌性是先進國家最重要議題之一

（首次全社會防衛韌性實地演練昨在台南登場 照片：蕭美琴臉書）

2025/03/28 15:15

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統蕭美琴昨出席全社會防衛韌性委員會，和台南市政府團隊完成了2025年的實地演練。蕭美琴今日透過臉書表示，幾乎是同一時間，歐盟也發布了《歐盟整備聯盟戰略》（EU Preparedness Union Strategy），把強化歐盟各會員國的全社會韌性作為歐洲安全上近期最重要的目標。她認為，這代表著不只台灣，強化全社會防衛韌性，在此刻正是主要先進國家最重要的議題之一。

蕭美琴說，歐盟的這份戰略報告中，除了積極教育歐洲大眾在面對極端氣候、公共衛生、能源問題、組織犯罪等所帶來的威脅外，更同步重視當遭遇威權侵略時，政府與民間所應該做好的準備工作。

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她並列舉《歐盟整備聯盟戰略》（EU Preparedness Union Strategy）重點，包括主要目標與行動在於保護歐洲的關鍵社會功能，並於危機發生時關鍵設施與系統能繼續運作，維持社會穩定。

另外，歐盟也列出七項具體行動指標。第一：為醫療院所、學校、交通運輸、電信等重要基礎設施建立全歐盟統一的最低應變能力標準。第二項具體行動，在鼓勵每戶家庭準備足以應對72小時的基本緊急用品（如飲用水、食物、手電筒、藥品等）。其次將危機應變相關內容（如自然災害、火災、恐攻應對）納入學校課程。每年舉行「歐盟整備日」（EU Preparedness Day）。另並加強危機應對協調，包括建立統一平台與流程，讓歐盟各國在危機應變上能即時協作、快速反應。

第三項是整合建立「歐盟危機中樞」（EU Crisis Hub），統一調度資源、共享情報、指揮跨國應對行動。第四項具體行動為定期全歐盟聯合跨國演習。第五項是建立統一的風險資料庫與分析模型，涵蓋自然災害、氣候變遷、網路攻擊、生物威脅、混合戰等多種威脅類型。第六項具體作為是成立「公私合作預備工作小組」，共同制定緊急應變策略與資源配置方案。第七項是與北約（NATO）協作。並與周邊國家建立信賴夥伴關係。

（首次全社會防衛韌性實地演練昨在台南登場 照片：蕭美琴臉書）

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