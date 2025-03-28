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    葉菊蘭：附和中共侵台也稱言論自由 這邏輯該在台灣徹底崩潰

    台南市府今日舉行「言論自由日」宣傳活動。市長黃偉哲（左）、鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭（中）、董事長鄭竹梅出席。（記者洪瑞琴攝）

    台南市府今日舉行「言論自由日」宣傳活動。市長黃偉哲（左）、鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭（中）、董事長鄭竹梅出席。（記者洪瑞琴攝）

    2025/03/28 14:55

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於最近有中配或學者主張台灣「百分百言論自由」，鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭今（28）日在台南「言論自由日」活動宣傳會有感而發，她強調鄭南榕主張言論自由的前提是「我主張台灣獨立」，主權獨立的國家才能有百分百言論自由，且是和平非暴力，然而現在却有附和中共武力威脅侵略台灣的論調也稱是「言論自由」，這種邏輯觀點，應該在台灣徹底崩潰才對！

    葉菊蘭說，配合中共文攻武嚇台灣的主張，絕對不是言論自由，失去主權的國家，何來言論自由？那些高唱「言論自由」的人，還為中配武統言論護航，實在令她感歎萬千，愈聽愈生氣！

    葉菊蘭非常贊同總統賴清德宣布中共是境外的敵對勢力，這是非常正確，人民一定要有覺醒。

    鄭南榕基金會董事長鄭竹梅表示，鄭南榕爭取「言論自由」的歷程，反映1980年代台灣的政治局勢，以及威權統治對人民的箝制。今天中國國民黨引用「言論自由」，應該來看看鄭南榕紀念館總編輯室，不僅是1人犧牲生命，而是很多民主前輩前仆後繼奮鬥而來。台灣主權絕對不容被挑戰，現在不是中共想武統台灣，而是已經開始武力侵略台灣，發動法律戰、心理戰、輿論戰攻擊，台灣人民絕對不能輕忽。

    她們呼籲大家，引用鄭南榕的「百分百言論自由」的同時，也要理解，要有完整獨立的國家主權，才有言論自由。唯有做自己的主人，台灣才有成為自由國度的契機。我們這一代要有守護深化台灣民主自由的使命責任。

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