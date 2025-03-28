號召「民主加簽」助攻大罷免 民進黨：盼青年返鄉連署打卡

民進黨青年部舉行「挺公民，反傅我在，民主加簽」青年返鄉連署記者會，圖為民進黨發言人韓瑩。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/28 13:20

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨陸、空戰並進助攻大罷免潮，除發起三百場宣講深入基層外，今（28日）再公布挺公民罷免行動宣傳影片，呼籲全台青年在春假及清明連假期間，前往各地的民主連署站簽名打卡，一起為台灣的民主加簽，罷免不適任的國民黨立委。

民進黨今天由發言人韓瑩、青年部主任黃聖文及青年代表召開，「挺公民，反傅我在，民主加簽」青年返鄉連署記者會，並公布「這次，你我都在」挺公民罷免行動宣傳影片。

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韓瑩表示，現在是台灣最困難的時刻，國民黨籍立法院長韓國瑜，本週二（25日）無視議事規則無視開會時間，非法表決通過兩項公投案，只是為了反對公民發起的罷免行動；國民黨團總召傅崐萁甚至不排除全武行也要通過確認議事錄，國民黨在立法院的暴力作為只想癱瘓政府，讓所有台灣人民看了相當痛心，大家不願當國民黨的「傅隨組織」。

關於本次宣傳片，韓瑩說明，影片以守護家園的前線人員為開頭，以及過去一起在重要國際賽事，一起大聲吶喊「Team Taiwan」的經典畫面，藉由喚起大家共同的記憶、一同守護家園的意象。

韓瑩呼籲，在面對親中勢力的在野黨、以及中國不斷地威脅侵擾下，大家更必須團結一致站出來，就像過去每一個關鍵的時刻，大家都選擇挺身而出，在罷免藍委第二階段連署的關鍵時刻，民進黨將號召並串聯所有珍惜台灣民主、珍愛自己家鄉的每位公民，挺身而出，一起將台灣的未來贏回來。

黃聖文則指出，罷免二階連署倒數30天，適逢大學生春假，民進黨想邀請青年，在連假期間前往各地的民主連署站簽名打卡。

黃聖文說，過去在台灣民主的危急存亡之際，年輕人總是扮演最關鍵的力量，推動台灣民主不斷翻新、前進。現在，立法院也面臨同樣的危機，民進黨這次不只要聲援公民行動，更希望年輕人一起挺身而出，支持這次的公民行動，為國民黨重上一堂民主必修課。

民進黨青年部舉行「挺公民，反傅我在，民主加簽」青年返鄉連署記者會。（記者叢昌瑾攝）

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