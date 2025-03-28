批傅崐萁像病毒蔓延全台 花蓮青年號召罷免「傅隨組織」

花蓮青年代表王家緯批評傅崐萁像病毒蔓延全台，呼籲青年站出來，大家一起罷免傅崐萁，一起罷免國民黨的「傅隨組織」，為台灣掃除病毒、注入民主抗體。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/28 13:14

〔記者陳政宇／台北報導〕全台大罷免潮野火燎原，花蓮縣選區的立法院國民黨團總召傅崐萁被視為關鍵指標。民進黨今（28）日呼籲民眾加入連署罷免行動，一名來自花蓮的青年代表痛陳，傅崐萁推動一系列毀憲亂政的修法，就像顆無所不在的病毒，從國民黨和花蓮蔓延至全台灣，盼大家一起罷免「傅隨組織」，為台灣掃除病毒，注入民主抗體。

民進黨中央黨部今召開「挺公民，反傅我在，民主加簽」青年返鄉連署記者會，由發言人韓瑩、青年部主任黃聖文偕同青年代表出席。

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來自花蓮的青年代表王家緯表示，傅崐萁的新聞近期佔據各大版面，大家或許不習慣，但對花蓮人來說，這就是他們的日常，傅崐萁無所不在。傅就像顆病毒，這顆病毒從國民黨、從花蓮開始蔓延至全台灣，危害台灣的民主。

「我們不希望花蓮再被傅崐萁代言」，王家緯直言，傅崐萁為了攬錢擴權，不顧憲政秩序，主導國民黨團推動一系列毀憲亂政的修法，就是最好的例證。花蓮公民行動過程，不斷遭到傅崐萁勢力刁難、花蓮縣府查水表等干擾；但這次花蓮人願意站出來，並共同呼籲青年站出來，大家一起罷免傅崐萁，一起罷免國民黨的「傅隨組織」，為台灣掃除病毒、注入民主抗體。

「珍礙金門」罷免團隊發言人許祐嘉表示，過去一年來，傅崐萁前往中國後不斷在台灣提出各種毀憲亂政的法案，大家所珍惜的台灣被藍白立委傷害，而年輕人不更願意被傅崐萁代言，因此他選擇投入參與由公民發起的大罷免行動，共同對抗立法院共犯集團的集體行動。

許祐嘉說，不希望台灣被國民黨立委一步步掏空，所以大家站出來要阻止這台毀憲亂政的失速列車繼續開下去。這場行動進行至今，有兩個正面價值：第一，金門的聲音成功被全國聽見，輿論上支持金門的聲音更多。第二、大家開始關注政治，檢視政治人物在公領域的表現，希望這個潮流可以延續下去，大家一起用實際行動，導正國家秩序。

民進黨青年部今（28）日舉行「挺公民，反傅我在，民主加簽」青年返鄉連署記者會，右起民進黨青年部主任黃聖文、民進黨發言人韓瑩、同學王家緯、許祐嘉。（記者叢昌瑾攝）

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