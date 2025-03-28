「雙北大罷共享辦公室」板橋開幕 2階進度告急罷團籲公民響應護民主

目標罷免雙北國民黨籍立委的公民團體在新北市鄰近板橋車站處成立「雙北大罷共享辦公室」，今（28）日聚集多個罷團代表、民間單位舉行開幕。（記者黃子暘攝）

2025/03/28 13:35

〔記者黃子暘／新北報導〕全台大罷免潮，目標罷免雙北國民黨籍立委的公民團體在新北市鄰近板橋車站處成立「雙北大罷共享辦公室」，今（28）日聚集多個罷團代表、民間單位舉行開幕，宣布代收全國罷免藍委連署書，二樓空間將作為講座等活動空間。所有罷團齊聲呼籲，目前第二階段收件雖有部分罷團收集到1萬多份，但均未達成目標，這是一場「一邊拿腫瘤一邊流血」的手術，呼籲選民為台灣民主注入鮮血，下架不適任立委。

目標罷免藍委葉元之「板橋大刪元」、罷免藍委洪孟楷「罷洪！刻不容楷」、罷免藍委廖先翔「齊心斷翔」、罷免藍委李彥秀「港湖除銹」、罷免藍委賴士葆「文山退葆」、罷免藍委張智倫、林德福「倫刪立舒、無獻清林」（雙和罷團）、罷免藍委牛煦庭「桃汰牛氓」的公民團體，與新北市議員戴瑋姍、山田摩衣、網紅八炯、徐小花、閩南狼等人出席活動。

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活動主持人、板橋大刪元發言人之一的「幫幫忙」表示，第二階段已過20天，但罷免團體收件均不到目標的一半，每一位參與者都是關鍵，除了響應連署，可以參加志工或在網路協助闢謠；針對坊間許多留言，雙北罷團將在近期發布聯合聲明。

罷洪！刻不容楷、港湖除銹、文山退葆代表均指出，第二階段收件進度告急，罷團均感壓力，呼籲民眾挺身罷免親共立委，若這次罷免行動不成，國民黨勢必以惡搞報復；以往立委選舉與總統選舉綁定，讓結構優勢選區藍委可以不斷連任，這次罷免是難得檢視區域立委表現的機會，若大罷免行動失敗，未來3年藍白可以持續通過亂七八糟的法案，懇請大眾響應罷免，重新改變國會結構、保衛台灣的民主、國防、健保，即便是深藍的台北文山區也已收到1萬多份連署書，盼大眾支持罷免，讓藍白立委看到民意。

「無獻清林」領銜人朱約信（豬頭皮）、閩南狼預告，3月29日黃花崗72烈士紀念日，雙和罷團將在中和區四號公園舉辦反共音樂會，同日台中也會舉行正藍軍大遊行，4月19日凱達格蘭大道將有大遊行，邀請正藍軍一起來參加。

閩南狼指出，他被列台獨名單，就代表在中共眼裡「台獨」包括台派、民國派，台灣30年民主憲政，中共不會允許民主思想，若台灣被統一一定會被消滅；他代表台中罷團出席，想告訴大眾部分罷團連1萬份都還沒收到，請大眾協助響應連署。

「桃汰牛氓」領銜人陳曉煒攜副領銜人出席，副領銜人指出，她來自香港，那個家已經被敵人侵犯，她不能讓台灣如此美好的家園再受到同一個敵人，以同一種方法迫害，每一張連署書代表選民保衛台灣的決心、對抗中共的期待、保護民主自由的盾牌，也是最後保護台灣的機會。

台灣醫師聯盟理事長羅浚晅說，中共藉由代理人侵入台灣，破壞至度，癱瘓憲政法庭、監察院並濫刪預算，大罷免並非藍綠之爭，而是至制度之爭，公民若要讓制度維持運作，就要團結參與罷免，這是一場「一邊拿腫瘤一邊流血」的手術，期望全國公民不分藍綠，一同為台灣民主注入鮮血，否則第二階段難以通過。

現場出席罷團，僅港湖除銹收件已達2萬份，其餘罷團收件多落在1萬份以上2萬份以下區間。罷免團體推算，若期望同一日舉行罷免投票，各區必須同一時間送件，還須預留造冊整理作業時間，送件時限實為4月30日，時間緊迫。

目標罷免雙北國民黨籍立委的公民團體在新北市鄰近板橋車站處成立「雙北大罷共享辦公室」，今（28）日聚集多個罷團代表、民間單位舉行開幕。（記者黃子暘攝）

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