民主國家共通語言！歐盟發布整備戰略 列7行動指標強化「全社會韌性」

總統府首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」昨（27）日在台南登場，除了強化國人對災變的因應能力，也是與國際進行接軌。（資料照）

2025/03/28 14:22

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」昨（27）日在台南登場，除了強化國人對災變的因應能力，也是與國際進行接軌。歐盟在26日也歐盟發布的《歐盟整備聯盟戰略》EU Preparedness Union Strategy，要求須強化「全民防衛準備」，並對會員國提出七項具體行動指標。國安官員強調，「全社會韌性」概念，這已是世界共通的語言，也是民主國家共同追求方向。希望民眾面臨極端狀況下，無論天災地變、或是人為災害，甚至地緣政治風險，整個社會與政府都要有能力來因應。

根據歐盟發布的《歐盟整備聯盟戰略》，主要目標與行動在於保護歐洲的關鍵社會功能，並於危機發生時關鍵設施與系統能繼續運作，維持社會穩定。

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歐盟也列出七項具體行動指標。第一：為醫療院所、學校、交通運輸、電信等重要基礎設施建立全歐盟統一的最低應變能力標準。擴大關鍵緊急物資（如醫療設備、防護裝備、能源備援設施等）的儲備體系。強化氣候調適與資源管理，包括投資於氣候變遷適應措施，並確保水資源與安全與永續。同時要提升民眾應變能力，培養全民對於災害風險的認知與自我應變能力，讓社會更具韌性。

第二項具體行動，在鼓勵每戶家庭準備足以應對72小時的基本緊急用品（如飲用水、食物、手電筒、藥品等）。其次將危機應變相關內容（如自然災害、火災、恐攻應對）納入學校課程。每年舉行「歐盟整備日」（EU Preparedness Day）。另並加強危機應對協調，包括建立統一平台與流程，讓歐盟各國在危機應變上能即時協作、快速反應。

第三項是整合建立「歐盟危機中樞」（EU Crisis Hub），統一調度資源、共享情報、指揮跨國應對行動。讓公共衛生、能源、交通、國安等各領域部門能無縫協作。以及強化民軍合作機制，推動軍方與民防、消防、醫療等部門密切合作，提升整體應變與動員能力。

第四項具體行動為定期全歐盟聯合跨國演習，模擬各類危機（如大規模停電、疫情、恐攻等），整合軍隊、消防、警察、醫護人員等多方行動力。並促進軍民兩用投資，以及提升風險預測與前瞻能力，建立系統化的風險分析與預警機制。

第五項是建立統一的風險資料庫與分析模型，涵蓋自然災害、氣候變遷、網路攻擊、生物威脅、混合戰等多種威脅類型。同時加強成員國之間的情報互通與預警技術部署。以及促進公私部門合作，尤其私部門是物資供應、技術創新與基礎建設的關鍵，必須成為合作夥伴。

第六項具體作為是成立「公私合作預備工作小組」，共同制定緊急應變策略與資源配置方案。並與關鍵企業簽署協定，確保危機時期能優先提供所需物資、啟動替代產線或重新分配產能。以及加強對外合作，包括認清威脅跨國特性，須與外部夥伴建立穩固聯盟，提升整體安全網。

第七項是與北約（NATO）協作。並與周邊國家建立信賴夥伴關係。

基於上述行動，歐盟建議採取以下三種整合策略：首先為全災害策略（All-Hazards Approach）：不僅針對單一類型的災害，而是統整自然災害、科技事故、傳染病、混合戰爭、網路攻擊等所有潛在威脅。

其次是全政府策略（Whole-of-Government Approach）：從地方到中央、從成員國到歐盟機構，所有政府層級都需納入統一協調機制，共同制定整備標準與行動。

再來是全社會策略（Whole-of-Society Approach）：包括政府、企業、公民社會、學術界、地方社區與個人等所有利益相關者都要參與，才能形成真正有韌性的社會。

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