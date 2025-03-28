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    高市議員批藍白亂修財劃法籲市府提釋憲 法制局長：應該有空間

    高市議員邱俊憲建議高市府針對藍白刪凍總預算對高雄造成衝擊，提出釋憲案。（翻攝官網）（記者王榮祥攝）

    高市議員邱俊憲建議高市府針對藍白刪凍總預算對高雄造成衝擊，提出釋憲案。（翻攝官網）（記者王榮祥攝）

    2025/03/28 13:08

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員邱俊憲今質詢時強力抨擊立院藍白亂修財劃法，導致高雄財政恐受劇烈衝擊，建議高市府提出釋憲，法制局長王世芳答詢說明，依相關法令規定，提釋憲應該有空間、但要再研究。

    邱俊憲開場先問市長陳其邁，全世界唯一想消滅台灣、或者中華民國台灣的國家是哪國？陳其邁答詢是中國；邱俊憲接續強調台灣人民敵我識別要清楚，相關單位應做好風險管控與決策，中國就是要滅掉台灣，而言論自由絕不保障武統，言論自由若侵犯人民自由，國家就有義務全力捍衛。

    他進一步提及昨晚藍白在鳳山的反罷免政策說明會，頻喊當家不鬧事，但他認為當家更要不怕事，面對國防外交諸多挑戰，應勇敢挺身而出，且鬧事的是別人，立院藍白審預算目的就是讓台灣空轉、虛耗。

    邱俊憲說，今年第一季都快結束，但總預算刪凍對高雄的衝擊還不得而知，初步了解高雄可能被影響兩百多億元，詢問高雄市政府能否提釋憲案？

    王世芳答詢指出，依照憲法訴訟法第一條規定，地方自治保障案件如有侵害地方自治事項、可提釋憲，預算凍結侵害地方財政自主權部分應該有空間，但還要再研究。

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