粉專PO「吉卜力風格徐巧芯比中指」圖 網笑：美化太多了吧......

有粉專將國民黨立委徐巧芯過去爭議照片透過AI生成吉卜力風格的「徐巧芯比中指」圖，讓不少網友看了笑瘋。（擷取自粉專「臺灣の製藥Taiwan Make Drug」）

2025/03/28 14:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少網友發現，近日社群媒體上出現一堆吉卜力畫風的圖片，其實這是最新AI圖像生成技術，而該AI模板擅長模仿日本吉卜力工作室藝術風格，因此在網路上掀起這股風潮。對此，有粉專將國民黨立委徐巧芯過去爭議照片透過AI生成吉卜力風格的「徐巧芯比中指」圖，讓不少網友看了笑瘋。

OpenAI日前宣布其最新的人工智慧模型GPT-4o新增了圖像生成技術，該技術可以將照片生成精確又真實的圖像。而不少用戶馬上發現，該技術非常擅長生成吉卜力工作室藝術風格，於是爭相將自己的照片「吉卜力化」po在社群平台，掀起一股浪潮。

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對此，粉專「臺灣の製藥Taiwan Make Drug」昨日PO文，將民眾黨主席黃國昌、前國民黨主席吳敦義等政治人物照片「吉卜力化」的圖像，其中包括去年12月徐巧芯與民進黨立委李坤城發生爭執時怒比中指的照片，讓不少網友笑瘋，紛紛留言表示：「把壞人畫的太好看」、「跟本人比起來完全不夠噁芯」、「吉卜力幫她美化太太太多了」、「過度美化了吧」。

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