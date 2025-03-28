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    恐怖！中網瘋傳前藍委喊「台灣就是中國一部份」影片 真相曝光

    前國民黨立委鄭麗文。（翻攝臉書）

    前國民黨立委鄭麗文。（翻攝臉書）

    2025/03/28 13:21

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網路近日瘋傳一段前立委鄭麗文日前在政論節目中發言。影片中，鄭麗文表示「台灣就是中國的一部份」，她還稱，中國沒有要打台灣，解放軍環台軍演圍台是在保護台灣。該影片在中國抖音及X平台上獲大量轉發，也引發中國微博、百度上網友熱搜。不過實際找到影片，才發現鄭麗文發言是遭到有心人士剪輯散播，製造出台灣前立委認同台灣是中國一部份等發言。

    這段遭到剪輯的影片，近日在中國社群媒體上瘋傳，已有超過數十萬次播放，甚至有中國媒體轉發。影片中，鄭麗文表示「台灣就是中國一部分，在國際法上是這樣認定的，而中國大陸他沒有要打台灣，我今天圍台，我是派我的治安單位去保護台灣，去維持台灣的治安，去讓這些不當的想要介入台灣外國的所有勢力跟船隻不得靠近台灣」。

    不過，實際找到影片來源，可見影片來自鄭麗文日前在政論節目的發言。節目中，鄭麗文原文是稱中國大陸駐聯合國的大使、外交部長王毅等官員，被問到相關問題都很硬氣地說「台灣就是中國的一部份」；鄭麗文當時並稱，「在他們的國際法的認知裡頭，台灣是他的，所以我今天圍台，我是派我的治安單位去保護台灣，去維持台灣的治安」。而這些話被去頭去尾拼接後，變成完全是鄭麗文個人立場。

    鄭麗文發言被剪輯PO網後，中國網友紛紛稱讚她是「女中豪傑」、「相由心生，端莊秀麗，正直愛國」。而這些影片不只已經在中國社群百度、抖音上廣傳，甚至連網易新聞等中媒也已經開始轉傳。

    這段遭到剪輯的影片，近日在中國社群媒體上瘋傳，已有超過數十萬次播放，甚至有中國媒體轉發。（擷取自網路）

    這段遭到剪輯的影片，近日在中國社群媒體上瘋傳，已有超過數十萬次播放，甚至有中國媒體轉發。（擷取自網路）

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