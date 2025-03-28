花蓮縣府民政處長交保撤銷 黃帝穎：前科犯傅崐萁遇到官司就扯民進黨

花蓮縣政府民政處長明良臻。（資料照）

2025/03/28 12:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委傅崐萁遭罷團提議罷免，花蓮縣府民政處長明良臻涉罷免「查水表」案，花蓮地方法院裁定新台幣50萬元交保。經花檢提起抗告，花蓮高分院27日裁定撤銷具保發回地院更裁。對此律師黃帝穎表示，民政處長刪除手機訊息掩飾共犯遭查獲，高院裁定更指出有「利害人關係」，前科累累的立委傅崐萁瞎扯民進黨，擺明轉移焦點掩飾心虛？

黃帝穎在臉書PO文表示，高等法院花蓮分院裁定發回重開民政處長羈押庭，高院裁定明指民政處長罪嫌重大且有勾串事實難認無羈押必要，高院裁定理由節錄「審酌被告職務上權力、影響力、案件利害人關係等，本案如未予羈押，有使案件陷於晦暗不明之可能，為保全證據及日後追訴、審判程序不受干擾，尚難遽認無羈押必要性」。

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黃帝穎指出，花蓮縣政府民政處長的案件利害人是縣長下令？立委教唆？花蓮縣政府違法查水表涉犯妨害罷免罪及違反個資法，檢調搜索縣政府並帶回民政處長等11位官員，6官員交保，民政處長將重開羈押庭。法院裁准搜索縣府顯示檢察官蒐證嚴謹明確。

黃帝穎直言，傅崐萁經濟犯罪及偽造文書等三大案判決有罪在國民黨執政期間，傅崐萁遇到官司就扯民進黨，毫無社會說服力！民政處長刪除手機訊息掩飾共犯遭查獲，高院裁定更指出有「利害人關係」，前科累累的立委傅崐萁瞎扯民進黨，擺明轉移焦點掩飾心虛？

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