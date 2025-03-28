江和樹揚言讓「蔡壁如的人」補民眾黨委員 蔡壁如：他有話就說

惡罷退散志工隊長蔡壁如（右）表示，江和樹（左）是有話就說的人。（資料照，記者黃旭磊攝）

2025/03/28 12:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕民眾黨台中市黨部主委江和樹於3月12日左右辭去主委，昨天透過臉書直播爆料，原本辭職是要讓黃國昌好做人，沒想到沒有一句感謝，還給了6大張員工退職聲明書，「中央需要糟蹋人到這程度嗎？」還稱「反正我今年的50萬額度已經交了」、「就讓蔡壁如的人遞補上來」，對此，惡罷退散志工隊長蔡壁如表示，江和樹是有話就說的人，同黨同志溝通就好，秘書長（周榆修）上午已對外回應。

江和樹於27日晚間砲轟民眾黨中央，稱原本是要讓黃國昌好做人，沒想到沒有一句感謝，還給了6大張員工退職聲明書，江和樹認為縣市黨部主委沒有領薪水，不是員工，「中央需要糟蹋人到這程度嗎？」網友留言稱，江和樹被狠狠丟到一邊，當初舔黃國昌舔很兇，現在氣到說要讓蔡壁如的人接任，也說北上「釘孤支」召 「43輛遊覽車白出了」。

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蔡壁如表示，她跟江和樹沒有恩恩怨怨，江是有話就說的人，政黨同志靠溝通就好，秘書長（周榆修）上午透過中央委員群組，強調會對外回應，同黨同志多溝通就好。

蔡壁如說，在台中連續主持4場「惡罷退散平安大會」，執政黨讓立委選上才一年多，考卷都還沒繳，老師（執政黨）就要死當人家，善良民眾反對惡罷，要有知的權利，資訊對等勇敢站出來，當沈默螺旋將被剝奪權利。

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