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    北一女師區桂芝上央視被檢舉 鄭英耀：若違反規定可依法懲戒

    教育部長鄭英耀。（資料照）

    教育部長鄭英耀。（資料照）

    2025/03/28 12:18

    〔記者李文馨／台北報導〕台北市立北一女中國文老師區桂芝接受中國官媒央視採訪，批評總統賴清德將中國定調「境外敵對勢力」、「良心何在」，被民眾檢舉違反教育中立。教育部長鄭英耀今（28日）在立院受訪表示，依法教育人員老師應該保持教育中立，讓新世代的青少年充分理解國家認同、國家主權及國家安全的概念，若違反規定，有相關法令依法懲戒。

    行政院長卓榮泰今率各部會官員至立院進行施政總質詢並備質詢，鄭英耀會前接受媒體聯訪表示，根據教育基本法，教育人員老師應該保持教育中立，在許多教學上，應該謹守分際，教育部責成台北市政府教育局調查了解。

    鄭英耀指出，涉及到國家主權、國家認同、國家安全等，這本來就是學校人才培育上很重要的內容，希望教育人員能在教育現場確保對國家的認同、國家主權及國家安全有非常清楚的概念，在教學過程能適度讓新世代的青少年充分理解。

    鄭英耀指出，若有違反規定，有相關法令給予依法懲戒，地方教育局處應依法行政。

    媒體追問，區桂芝是否違反教育中立、是依什麼法來去追溯責任？鄭英耀回應，教育法對於教師的權利義務有相關規範，一般對校長、老師及行政人員，若有違反相關規範，都會有所謂的考績相關委員會給予適度依法懲處，教育部會先尊重北市府教育局的調查。

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