黃紹庭喊南高雄也要台積電 陳其邁：亞灣發展軟體是趨勢

高市議員黃紹庭要求市府正視亞灣所在的南高雄人口減少情況，陳其邁解釋亞灣以軟體為主的發展方向將是趨勢。（記者王榮祥翻攝）

2025/03/28 12:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃紹庭今質詢時指出，亞洲新灣區周邊、南高雄各行政區近4年人口少了兩萬多，台積電所在的北高雄則增加1萬6千多人，要求市府促成南高雄也有台積電。陳其邁答詢指出，高雄土地不多，且發展軟體是台灣未來趨勢。

黃紹庭今質詢時質疑亞灣角色到底由何種產業領軍？一年有多少產值？ 抨擊過往招商說法根本是吹牛，產值才最實際 。

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他進一步列舉亞灣周邊的苓雅、前鎮、小港等區，近4年人口減少了2萬1千餘人，反觀台積電所在的北高雄人口增加1萬6千多人，覺得亞灣推動的5GAIOT太抽象，看不到對地方的實質助益，建議南高雄也要爭取台積電。

陳其邁答詢指出，根據政院亞灣推動辦公室統計，110到113年累計570億元產值，灣區過往產業多是硬體製造，儘管現階段硬體仍是台灣強項，但設定未來發展策略時，必須先考量高雄用地不多。

他說，如果台積電再來高雄當然最好，但推動軟體、應用服務等方向，市長角色是搭橋鋪路，這方向不會改變，也是跟許多產業界大老討論出的共識，是台灣未來發展趨勢。

陳其邁表示，黃紹庭議員曾在台積電美國廠服務，那裡就是軟、硬體廠商群聚區，原來灣區的發展也是從硬到軟，時代跟科技進步非常快、競爭劇烈，要先想想自己優勢、掌握發展趨勢，相信有成功的機會，且一定要成功。

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