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    民進黨團再封鎖議場 黃國昌批搞戒嚴：賴清德授意的嗎？

    立法院民進黨團不滿週二立法院院會處理國民黨團兩公投案，今天三度佔領主席台，民眾黨團今天在議場前拉白布條「民主被封鎖，國會搞戒嚴」。（張啓楷辦公室提供）

    立法院民進黨團不滿週二立法院院會處理國民黨團兩公投案，今天三度佔領主席台，民眾黨團今天在議場前拉白布條「民主被封鎖，國會搞戒嚴」。（張啓楷辦公室提供）

    2025/03/28 12:57

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民進黨團不滿週二立法院會處理國民黨團兩公投案，今天三度佔領主席台癱瘓議事。民眾黨團今天在議場前拉起「民主被封鎖，國會搞戒嚴」白布條，黨團總召黃國昌受訪表示，民進黨立委在國會裡面當薪水小偷、搞戒嚴用封條把立法院給封住，「請問賴清德主席這是你授意的嗎？」

    黃國昌表示，過去這一個禮拜，全台灣人民見證了非常荒謬的景象，從上禮拜五到這個禮拜二，執政黨的立委自己杯葛自己行政院院長的總質詢，讓全國人民看不懂，民進黨現在到底是在玩哪一招？

    黃國昌表示，民進黨到底是希望這個國家能夠正常的運作，還是希望不斷的製造對立衝突，癱瘓整個國會的運作，好讓他們的行政部門能夠恣意的恣意妄為，想要逃避國會的監督。

    黃國昌說，相信民進黨這種猶如小丑般的行徑，已經讓非常多的台灣人民看不下去，大家都非常的憤怒。癱瘓了兩個整天的院會後，民進黨從昨晚開始要繼續封鎖國會，繼續杯葛執政黨行政院院長來接受國會總質詢。

    黃國昌表示，對於民進黨這群薪水小偷，領了納稅人的錢卻不做事，在國會封鎖、搞戒嚴，沒有善盡一個立委的職責。請教民進黨主席賴清德，民進黨立委在國會裡面當薪水小偷、搞戒嚴用封條把立法院給封住，「請問賴清德主席這是你授意的嗎？」

    黃國昌表示，民進黨讓國會持續空轉，相信過去這一個多禮拜在國會裡發生的鬧劇，不管是在國會胡鬧還是爆走，拿著拐杖敲桌子，甚至攻擊在野黨的立委，已經讓非常多台灣人民看不下去，民進黨團也知道自己這樣搞下去越來越難看，趕快拋出立法院長韓國瑜召集協商，目的很明顯，就是在幫自己找台階下，很多民進黨立委也看不懂，在柯建銘、吳思瑤的領導下，民進黨團到底是在玩哪一招？

    黃國昌表示，民眾黨團從一開始到現在在立法院就是按照議事規則，也尊重韓國瑜議事的主持，也不會衝到主席台去攻擊韓國瑜阻撓整個議事進行，如果韓國瑜發出協商通知，民眾黨團會派代表去參與協商。

    黃國昌表示，從總統、行政院長到大家在立法院所看到這個荒謬的景象，民進黨現在就是在封鎖台灣的民主，在立法院裡搞戒嚴，希望達到的只有一個結果，在國會議場裡面拿拐杖恣意破壞公物、攻擊其他立委的柯建銘，只有柯建銘說的算，完全不顧基本國會的遊戲規則。

    黃國昌表示，希望民進黨迷途知返，在國會玩這種鬧劇，玩到快要沒有台階可以下，才希望前幾天不斷被他們羞辱的韓國瑜院長來幫他們拉下台階，希望民進黨不要再小丑鬧劇，讓立法院趕快恢復運作。

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