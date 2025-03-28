國民黨：7成1民意支持「還錢於民」 綠推罷免為了讓賴清德當「皇帝」。

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/03/28 12:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「台灣民意擔心總預算過度膨脹，膨脹的除了預算，還有民眾對大罷免的怒火！」記者會，公布委外所做民調結果指出，有近6成民眾認同立委的角色就是刪除不合理預算，有7成1的民眾支持「還錢於民」，該黨並抨擊民進黨推動大罷免，就是為了讓賴清德總統當「皇帝」。

國民黨這份民調詢問民眾，對於一名稱職的立委，應該是嚴格監督政府施政，刪除不合理預算，還是盡量配合政府施政，幫選區編列更多預算？贊同前者的比例為58.8%，贊同後者的比例為21.4%，認為兩者都是為3.4%，回答沒有意見者佔16.4%。

請繼續往下閱讀...

該民調還問，近年政府稅收都出現超徵情形，對於政府稅收大幅超出預期時，是否支持政府將一部分稅收還給人民？回答非常支持、還算支持的民眾比例為71%，不太支持、非常不支持的比例僅有21.4%，無反應者佔7.6%；至於是否擔心如果政府預算編列過度膨脹，將導致官員貪污腐敗？回答非常擔心、還算擔心的比例為71.9%，不太擔心、非常不擔心的比例為19.6%，無反應者佔8.5%。

這份民調是由國民黨委託「十方民調公司」執行，調查期間為本月16日至18日，有效樣本數為1072份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3％。

國民黨新北市議員黃心華表示，面對在野黨立委合理刪除預算，民進黨一開始無病呻吟，後來就造謠生事，宣稱老農津貼將發不出來，運動選手無法出國受訓，無法買疫苗，統一發票將不能兌獎，但後來各部官員站上備詢台時，卻都親口回答預算有增加，「請問民進黨造什麼謠呢！民進黨無能治國就下台吧！」

國民黨智庫副執行長凌濤指出，相較過去馬政府任期結束前，政府總預算才1.9兆元，立法院通過今年度總預算將近3兆，比馬政府整整多了1兆元，賴政府卻喊無法做事，「這是不是太廢了！」民進黨一直想要膨脹預算，難道是嫌前勞動部長許銘春過去辦「個人演唱會」不夠盛大？許銘春花了300多萬元的勞動基金辦演唱會，換了2套禮服，難道民進黨膨脹預算是要幫許銘春換第3套禮服？

凌濤表示，根據民調交叉分析結果，認同立委角色就是刪除不合理預算比例最高的年齡層為30至39歲，擔心政府預算過度膨脹會造成貪腐最多的年齡層也是在30到39歲，這代表中堅選民、小家庭正在發現政府造謠、亂用預算。

國民黨副發言人鄧凱勛則說，政府從人民口袋多收的錢，還給人民到底錯在那裡？「還錢於民」有高度的民意支持，民進黨應該呼應民意，否則讓人懷疑就是要幫賴清德總統做「皇帝」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法