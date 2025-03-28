藍提反廢死、反戒嚴兩公投 李進勇：是否符合要件需集思廣益

中選會主委李進勇表示，這是首次立法院依法交付公投，很多法律適用疑義有待檢討，且這兩公投案是否符合重大政策，需從各種不同面向檢討和認定。（資料照）

2025/03/28 11:18

〔記者李文馨／台北報導〕立法院國民黨團25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨團主張違法會議、決議無效，要求沒有協商就沒有開會。對於公投提案，中選會主委李進勇今（28日）在立院受訪表示，這是首次立法院依法交付公投，很多法律適用疑義有待檢討，且這兩公投案是否符合重大政策，需從各種不同面向檢討和認定。

行政院長卓榮泰今率各部會首長赴立法院進行施政方針及施政報告繼續質詢。對於兩項公投案，李進勇會前受訪表示，這是第一次立法院依「公投法」15條第2項規定交付公投，過去並沒有案例，有很多法律適用疑義，有待大家能夠平心靜氣檢討。

請繼續往下閱讀...

李進勇指出，若公投案要成案，它要符合法律規定，中選會希望立法院第一次交付公投，能夠在合法的情況下進行，但其中碰到很大的考驗是，立法院依法交付的公投，僅限於重大政策的創制或複決，這兩個公投案是否符合非常基礎、重要的要件，需要大家集思廣益，從各種不同的面向檢討認定。

媒體詢問，是否認為立法院25日院會將兩公投案逕付二讀違法，或是可能成為後續考量違法標準。李進勇表示，中選會尊重立法院程序，這個基礎問題要進一步確認，因為這是公投案第一次碰到的案例，希望能平心靜氣、集思廣益，理性審慎討論問題。

媒體詢問，國民黨新北黨部主委質疑民進黨立委第一階段罷免牛步，明顯有政治干擾。李進勇對此回應，所有過程都是按照法律規定時程，過程非常透明，可供外界檢視，外界不用過多猜測、以訛傳訛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法