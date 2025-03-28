罷綠委領銜人母親控兒受黨高層指示 國民黨稱民進黨「操作一個母親的擔憂」

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/03/28 11:16

〔記者施曉光／台北報導〕藍營罷免民進黨台北市立委吳沛憶的領銜人李孝亮，因為死亡連署過多，遭控偽造文書，李母昨日控訴李孝亮是在國民黨高層主管要求下擔任領銜人，完全不知連署書來源，並呼籲國民黨不要把壓力加諸在年輕人身上，國民黨智庫副執行長凌濤今日將此事歸咎於民進黨，「操作一個母親的擔憂」，並把此事變成國民黨高層施壓李孝亮，他呼籲民進黨要好好檢討。

凌濤表示，社會上站出來挺民主的不論是家長或青年朋友，真正在施壓的一方是綠色獨裁，而且已經造成民眾恐慌，連一個青年朋友站出來力挺民主，發揮公民權力，媽媽都要擔心，這就可以見到綠色恐怖、麥卡錫主義，就像民進黨過去推出的學運歌曲「島嶼天光」一樣，「親愛的媽媽，請你不用擔心我，原諒我走不開，我要去對抗沒有辦法原諒的人」，這句話他要送給民進黨與綠營側翼們。

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凌濤強調，李孝亮已經清楚表達這是個人意志，而且壓力再大，都要站在權力高牆的對立面，對抗獨裁政府，他並奉勸民進黨，與其「操作一個母親的擔憂」，變成國民黨高層施壓李孝亮，應該好好檢討當年推出學運歌曲，如今的民進黨是否已經變成那個沒有辦法讓台灣民眾原諒的政體。

凌濤指出，這幾天有很多青年朋友受到壓力，父母心情受到影響，從台北市政府發言人李政軒被清算抹紅，再到李孝亮，民進黨搭配司法大刀來恐嚇青年朋友，昨天他還發現竟有台大學生穿著戲服被檢討政治立場，什麼時候台灣的民主不只言論要審查，衣著、戴不戴眼鏡、胖瘦長相都要被檢查，這是什麼樣的高壓獨裁、恐慌？

他還說，青年人的樣子就是自由的樣子，請讓他們自由自在的表達對於台灣自由民主、學術自由、學生交流以及台灣走向更好民主方向的看法，如果賴政府戒嚴時代的言論審查、司法大刀、綠色恐怖已經朝青年砍去，請所有青年人都站出來，國民黨會成為大家的後盾，力抗惡霸、獨裁的執政黨。

此外，針對今日立法院朝野攻防現象，國民黨副發言人鄧凱勛表示，民進黨把立法院議場大門封住，只是為了實現賴清德總統的獨裁野心，但封不住人民的怒火；凌濤則說，立法院貼滿封條，成何體統，51位民進黨立委已經成為賴清德的禁衛軍，而禁衛軍統領就是那位被民進黨立委認為應去做精神鑑定的民進黨團總召柯建銘。

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