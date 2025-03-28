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    基層公文被退6次！基市教育處被疑職場霸凌 反駁：單據涉核銷不實

    被批公文反覆退件補正，教育處澄清，近期有單據涉造假核銷不實情形，已進行查處。（記者盧賢秀攝）

    被批公文反覆退件補正，教育處澄清，近期有單據涉造假核銷不實情形，已進行查處。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/28 11:09

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議員張之豪接獲陳情，批市府教育處公文反覆退件補正，甚至同一件文最多被退6次，質疑職場霸凌。教育處表示，有重大錯誤才會退件修正，近期有件單據造假，涉核銷不實，已由政風單位查處釐清。

    張之豪在臉書粉絲專頁出示發給教育處的公文，指服務處接獲教育處第一線承辦員陳情，指每位承辦人每天都在和時間賽跑、為學生服務，但這1年多來，基層人員面臨公文陳核過程反覆退件、補正，甚至「同一份公文，最多被退了6次」的荒謬現象。

    張之豪表示，第一次退文說這個不清楚，改好了；第2次突然又說漏了一段；第3次又跳出另一個意見。每一次退件，就是整份公文再跑流程，報核、修正。承辦人白天跑業務、晚上加班修文，還得默默承擔「怎麼那麼慢」的壓力，打擊士氣。

    張之豪指出，他不是反對嚴謹審核，但「一次講清楚」是基本要求，同樣的內容反覆修文讓第一線的人耗盡心力，形同消耗基層、上對下的權力展演，「公文審到第6次還在改，是行政審慎還是職場霸凌？」

    張之豪並說，如果審核者能力不足，應該檢討拔擢標準，如果是刻意壓迫基層，就必須有人負起責任。行政效能不是靠退文次數堆出來，市政也不是靠磨耗基層來推動。請市府對基層說清楚，別讓基層背鍋。

    基隆市政府教育處指出，教育處公文審核流程，經科長、副處長、處長核章後，至市府會辦或陳核，若有經費數字不符、法規不符，或與事實不符的重大錯誤，則需核退修正。經查，近日多次退文的案件，為單據造假致無法核對，涉核銷不實，已由市府政風單位查處釐清。

    教育處強調，市府公文都依行政院訂頒的「文書處理手冊」及「文書流程管理作業規範」辦理，也定期檢視核稿流程，兼顧品質與行政效率。

    基隆市議員張之豪發文教育處，指接獲基層人員陳情公文反覆退件修正，打擊士氣。（張之豪提供）

    基隆市議員張之豪發文教育處，指接獲基層人員陳情公文反覆退件修正，打擊士氣。（張之豪提供）

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