數字雲端案衝擊台美供應鏈安全 經民連要求郭智輝採取有效措施

台灣經濟民主連合舉行「數字雲端案衝擊台美供應鏈安全」記者會，經民連召集人賴中強（右）、經民連智庫研究員黃亭偉（左）。（記者陳逸寬攝）

2025/03/28 11:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕經濟民主連合今（28）日召開記者會，認為數字雲端案衝擊台美供應鏈安全，要求當年處理「數字雲端公司」增資案的前投審會執行秘書張銘斌停職接受調查，並呼籲經濟部長郭智輝務必採取有效措施，否則未來不排除「週週到經濟部開記者會」。

經民連研究員黃亭偉說明，美國商務部25日公布將中國雲端運算和大數據服務提供商浪潮集團（Inspur Group）旗下的6家子公司，列入實體清單，包括浪潮集團在台灣成立的子公司「數字雲端公司」（Inspur Taiwan），原因是他們協助中國軍方發展超級電腦。這是台灣境內企業首次被美國商務部列入貿易管制的實體清單，已嚴重衝擊台美供應鏈互信與安全。

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雖然經濟部投資審查司26日就本案已啟動行政調查，不過，經民連召集人賴中強指出，調查範圍不應設限，且張銘斌自2004年開始，經扁馬蔡三任政府，為求客觀調查，張銘斌舊部屬應全部迴避調查，應提升調查層級，改由行政院政務委員組專案小組調查，而張銘斌現職投資促進司司長，應先停職，以免妨害調查。

在談及該事件是否危及台美國防安全或是供應鏈合作關係，郭智輝雖表示「會深入了解狀況，當然如果違反貿易管制規定會加以懲處」。但賴中強強調，這樣的反應是不夠的，經濟部應將中國列為「貿易法」軍民兩用高階晶片的出口管制地區。

賴中強指出，賴清德總統宣布強化國安17項措施，包括「就兩岸經貿所涉及的人流、物流、金流及技術，進行必要、有序的調整，以強化經濟安全，有力應對中國對台經貿統戰及經濟脅迫。」數字雲端案的衝擊是危機，也是轉機，要求郭智輝務必採取有效措施，否則未來不排除「週週到經濟部開記者會」。

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