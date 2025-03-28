被秦慧珠廣告時間脫口罵「走火入魔」 徐巧芯哽咽回應了

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/03/28 12:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員秦慧珠26日上節目廣告時間談到談到同黨立委徐巧芯表示，「年輕人走極端，慢慢地就走火入魔了」，引發議論。徐巧芯昨日回應，她和秦慧珠的關係沒這麼差。她解釋，這不是走火入魔，而是願不願意挺身而出的問題，她還說：「國民黨要為了人民站出來，不然要怎麼樣？要大家都一起躺平嗎？」講的時候還不禁哽咽。

大罷免形式愈來愈熱，徐巧芯也被認為是危險名單。秦慧珠日前在政論節目廣告時段與來賓閒聊時表示，徐巧芯奇奇怪怪的事情愈來越多，「年輕人走極端，慢慢地就走火入魔了。」引發外界討論。

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對此，徐巧芯昨日在政論節目提到此事時忍不住哽咽。她表示，在台北市議會和立院是完全不同情況，台北市議會可以和平、理性討論事情。但在立院，有人會直接拿椅子把窗戶敲破，鍊子、大鎖拿出來不讓開會；會有一個老人家拿拐杖狂敲把人手打傷。她認為，這不是走火入魔，而是願不願意挺身而出的問題。當看到民進黨今天這樣做，如果還要躲在後面，難道是要讓民進黨這樣的魔鬼、惡魔統治這個國家嗎？

對於主持人詢問，徐巧芯哽咽是不是有點委屈這種感覺？徐巧芯說，倒也不是，她跟秦姐（秦慧珠）關係其實沒很差，上禮拜秦的春酒她還受邀參加。她覺得秦慧珠是在政論節目被帶風向，才講出這些話，被拿來攻擊、分化。

徐巧芯說，最後她要提到的是，立法院現在的狀況，包括國民黨可能是個脆弱多數，可是賴清德他們有總統府、行政院、監察院、司法機關、考試院，5比1的情況之下，國民黨要為了人民站出來，不然要怎麼樣？要大家都一起躺平嗎？

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