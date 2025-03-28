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    李眉蓁問贊成核電嗎？陳其邁反問：你贊成高雄蓋核電廠嗎？

    陳其邁被問是否贊成核電，反問議員是否贊成設在高雄？（記者王榮祥翻攝）

    陳其邁被問是否贊成核電，反問議員是否贊成設在高雄？（記者王榮祥翻攝）

    2025/03/28 10:57

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員李眉蓁今質詢時，質疑民進黨「神主牌」鬆動，近期頻頻對核電議題提出較開放性看法，想問問市長陳其邁是否贊成核電？陳其邁答詢先反問李眉蓁，是否贊成高雄蓋核電廠？

    李眉蓁舉高雄招商吸引許多吃電怪獸大廠為例，除關切高雄用電是否足夠？也反映基層對調漲電價的憂心，並列舉核電的好處，以及太陽能板對環境的衝擊，甚至美國都表態願意協助台灣發展新技術核電，建議市長、官員多聽聽這些說法，看看是否對高雄更好。

    李眉蓁進一步鼓勵陳其邁，認為以他現在的高支持度，加上未來極可能坐大位，如果表態支持核電，或許支持度會再提高？詢問陳其邁是否支持核電？

    陳其邁答詢時指出，「有些不懂地方要先請教議員、你贊成高雄蓋核電廠嗎？」李眉蓁沉寂幾秒後，回覆「這需要討論」。

    陳其邁進一步表示，核安問題仍是大家最重視的，核廢料如果不妥適處理，潛在風險由全民負擔，政府要負責任，包括核廢料處理、核安新技術等條件若成熟，大家可再討論選擇接不接受核電。但這在高雄不是議題，目前高雄發電電力足夠，南電北送還高達38%，他曾跟台電反映這樣不行。

    陳其邁分析，台灣核電廠接近除役，所以擔負成本較低，水利、太陽能成本本來就高，但發電成本會逐年下降，能源政策基於整體產業、能源布局，需做整體考量，把單一能源挑出來討論，馬上就會面臨要設在哪裡的爭議，大家都要用電，但也都不想設在附近。

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